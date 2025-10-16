مصطفى بكري: معركة المنصورة الجوية كانت ملحمة كبيرة ولم تكن اشتباكا عاديا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قواتنا الجوية تحتفل يوم 14 أكتوبر بعيدها القومي احتفالا بمعركة المنصورة الجوية والتي وقعت 14 أكتوبر 1973 والتي لم تكن اشتباك جوي عادي ولكنها كانت ملحمة كبيرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان معركة المنصورة الجوية، استمرت 53 دقيقة في سماء دلتا مصر فوق مطار المنصورة العسكري، مؤكدا أن تلك المعركة كانت تجسيدا لقدرة المقاتل المصري على تحقيق النصر

الطائرات المصرية التي شاركت في المعركة كانت من الجيل الأول والثاني مثل "الميج 17" و"الميج 21" و"السخوي"، في مقابل طائرات إسرائيلية متطورة من الجيل الثالث مثل "الفانتوم" و"السكاي هوك" و"الميراج". هذا الفارق الكبير في التكنولوجيا والتسليح والرادار مثل تحديًا كبيرًا، لكن الطيارين المصريين تمكنوا من التعامل معه بفضل التدريب العالي والابتكار في إدارة المعركة.