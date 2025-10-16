قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يمنع إرسال المساعدات إلى غزة
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
توك شو

مصطفى بكري: معركة المنصورة الجوية كانت ملحمة كبيرة ولم تكن اشتباكا عاديا

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قواتنا الجوية تحتفل يوم 14 أكتوبر بعيدها القومي احتفالا بمعركة المنصورة الجوية والتي وقعت 14 أكتوبر 1973 والتي لم تكن اشتباك جوي عادي ولكنها كانت ملحمة كبيرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان معركة المنصورة الجوية، استمرت 53 دقيقة في سماء دلتا مصر فوق مطار المنصورة العسكري، مؤكدا أن تلك المعركة كانت تجسيدا لقدرة المقاتل المصري على تحقيق النصر

 الطائرات المصرية التي شاركت في المعركة كانت من الجيل الأول والثاني مثل "الميج 17" و"الميج 21" و"السخوي"، في مقابل طائرات إسرائيلية متطورة من الجيل الثالث مثل "الفانتوم" و"السكاي هوك" و"الميراج". هذا الفارق الكبير في التكنولوجيا والتسليح والرادار مثل تحديًا كبيرًا، لكن الطيارين المصريين تمكنوا من التعامل معه بفضل التدريب العالي والابتكار في إدارة المعركة.

مصطفى بكري معركة المنصورة الجوية اشتباك جوي ملحمة المعركة

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

جانب من الحملات

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملات صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات ..صور

ميناء سفاجا

بيع 11 لوط سيارات وبضائع بمزاد الجمارك بإجمالي 10 ملايين جنيه

دولار امريكي

أسعار الدولار اليوم الخميس بختام التعاملات

يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

يسرا

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

