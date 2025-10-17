ترامب: أريد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسأفعل ذلك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أنه يود إنهاء مسألة الحرب في أوكرانيا وسيفعل ذلك، مضيفا أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فلودمير زيلينسكي نتائج اتصاله أمس الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره الأوكراني، إن اجتماع بودابست سيعقد مع بوتين فقط وسيكون على تواصل مع زيلينسكي.

وكشف ترامب أنه توافق مع بوتين على اختيار المجر لعقد الاجتماع الثنائي، مؤكدا أن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب الأوكرانية.

ولفت الرئيس ترامب إلى ضرورة نزع الكراهية من صدري بوتين وزيلينسكي، مضيفا: نريد سلاما مستداما بين روسيا وأوكرانيا، وإذا أظهرا بعضا من الود يمكن إنهاء الحرب.

وأوضح أنه سيبحث إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ.

يذكر أن ترامب أجرى مباحثات هاتفية أمس الخميس مع بوتين، حول وقف الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.