عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي

كشف الفنان محمد صبحي، أحد المواقف التي تعرض لها بسبب تقليده للرئيس الراحل محمد حسني مبارك في بعض مسرحياته بشكل ساخر، إذ قال "أنا سافرت عملت 12 حفلة في ليبيا، و 22 حفلة في العراق، و 8 حفلات في قطر»، موضحا أنه عندما عاد وجد أسامة الباز يتحدث معه، وكان حينها مدير مكتب الرئيس.

سبب دعوته

وأضاف «صبحي»، خلال حواره في برنامج « العاشرة»، من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه عندما ذهب إلى أسامة الباز، للاستفسار عن سبب دعوته، قال له "الرئيس عاوز يكلمك، إحنا جالنا تقرير من السفراء على مسرحياتك وباعتين إنك مقلدتش حسني مبارك خلال العروض».

وجاء رد الفنان محمد صبحي: «قولتله أنا أقلده في بلدي واتسجن، لكن بره بلدي أخجل إن الناس يعتقدوا أني مصدقت أخرج بره بلدي عشان أقلده»، مضيفا: «جالي تليفون من مبارك وقتها وقالي وهو بيضحك، فيه إيه يا محمد ، ما تقلدني في البلاد اللي انت بتروحها، هو إنت عاوز تتشهر لوحدك ولا إيه ، ما تشهرني معاك".