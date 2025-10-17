البحرية الأمريكية تحتجز ناجين من هجوم على سفينة في الكاريبي

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز يوم الجمعة أن الجيش الأمريكي يحتجز ناجيين اثنين على متن سفينة تابعة للبحرية بعد إنقاذهما من سفينة يُشتبه أنها لنقل المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، تعرضت لهجوم أمريكي أسفر عن مقتل شخصين آخرين.

يثير هذا الكشف، الذي لم يُنشر من قبل، احتمال أن يكون الناجون من هجوم يوم الخميس هم أول أسرى حرب في صراع أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد تهديد "إرهابي مخدرات" يقول إنه ينبع من فنزويلا.

ولم يستجب البنتاجون فورًا لطلب التعليق.

وقال أحد المصادر إن السفينة التي تعرضت للهجوم يوم الخميس تحركت تحت الماء، وربما كانت شبه غواصة، وهي سفينة تشبه الغواصات يستخدمها مهربو المخدرات لتجنب الكشف.

ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي نفّذ عملية إنقاذ بطائرة هليكوبتر لانتشال الناجين من الهجوم وإعادتهم إلى السفينة الحربية الأمريكية.

قبل عملية يوم الخميس، لم تُسفر الضربات العسكرية الأمريكية ضد قوارب المخدرات المشتبه بها قبالة سواحل فنزويلا عن أي ناجين معروفين، وأظهرت مقاطع فيديو عرضتها إدارة ترامب تدمير سفن.

صرحت إدارة ترامب بأن الضربات السابقة أسفرت عن مقتل 27 شخصًا، مما أثار قلق بعض الخبراء القانونيين والمشرعين الديمقراطيين، الذين يشككون في التزامها بقوانين الحرب.

تأتي هذه الضربات على خلفية حشد عسكري أمريكي في منطقة البحر الكاريبي يشمل مدمرات صواريخ موجهة وطائرات مقاتلة من طراز F-35 وغواصة نووية وحوالي 6500 جندي، في الوقت الذي يُصعّد فيه ترامب المواجهة مع الحكومة الفنزويلية.

يوم الأربعاء، كشف ترامب أنه سمح لوكالة المخابرات المركزية بإجراء عمليات سرية داخل فنزويلا، مما زاد من التكهنات في كاراكاس بأن الولايات المتحدة تحاول الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

في رسالة هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمكون من 15 عضوًا، اطلعت عليها رويترز، طلب سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صمويل مونكادا، من الأمم المتحدة إصدار قرار يقضي بعدم قانونية الضربات الأمريكية قبالة سواحلها، وإصدار بيان يدعم سيادة فنزويلا.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف البنتاجون للكونجرس في إخطار اطلعت عليه رويترز أن ترامب قد قرر أن الولايات المتحدة متورطة في "صراع مسلح غير دولي".

وهدفت الوثيقة إلى شرح الأساس القانوني لإدارة ترامب لإرسال قوة عسكرية أمريكية إلى منطقة البحر الكاريبي.

قبل أقل من أسبوع، أعلن البنتاجون أن عمليات مكافحة المخدرات في المنطقة لن تقودها القيادة الجنوبية، ومقرها ميامي، والتي تشرف على الأنشطة العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية.

بدلاً من ذلك، أعلن البنتاجون عن تشكيل فرقة عمل بقيادة قوة المشاة البحرية الثانية، وهي وحدة قادرة على تنفيذ عمليات خارجية سريعة، ومقرها معسكر ليجون في ولاية كارولينا الشمالية.