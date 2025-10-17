قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري

إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة المقاولون العرب وإنبي، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح المقاولون العرب التسجيل مبكرا عن طريق شكري نجيب في الدقيقة 3 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وتعادل زياد كمال لفريق إنبي في الدقيقة 27 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 6 ليبقى في المركز الـ 20 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع غنبي رصيده للنقطة 18 ليبقى في المركز الرابع.

تشكيل الفريقين

أعلن سامي قمصان المدير الفني لفريق المقاولون العرب، وحمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل فريقيهما، لمواجهتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع:
أمير عابد - محمد حامد - عمر الوحش - نادر هشام

خط الوسط: 
مصطفى جمال - اسلام عبد اللاه - جواكيم واجيرا

خط الهجوم:

محمد سالم - شكري نجيب - تشارلز باساي

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمىك بودي سمير

خط الدفاع:
مروان داوود - أحمد كالوشا - احمد صبيحة - زياد كمال

خط الوسط:

مصطفى شكشك - مودي ناصر - محمد سمير سعد - أحمد العجوز

خط الهجوم:

أحمد زكي - رفيق كبو

