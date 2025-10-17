طالبان: الجيش الباكستاني قتل 10 مدنيين بينهم طفلان في قصف جوي

أفاد مصدر لوكالة فرانس برس، بأن الجيش الباكستاني شن غارة جوية على منطقة حدودية مع أفغانستان تسببت في مقتل 10 مدنيين وإصابة 12 آخرين.

وأوضحت وكالة فرانس برس نقلا عن مسئول في مستشفى باكتيكا الإقليمي طالبا عدم ذكر هويته: "قُتل 10 مدنيين وأصيب 12 آخرون في غارة جوية على منطقة أرجون"، موضحا أن هناك طفلين من بين القتلى.

وأوضح مسئول في حركة طالبان الأفغانية أن باكستان شنت ضربات على منطقة أفغانية محاذية للحدود، مؤكدا أن كابول سترد، مضيفا "قبل دقائق، خرقت باكستان وقف إطلاق النار وقصفت 3 مناطق من باكتيكا"، مضيفا: "أفغانستان سترد".

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات 3 مسؤولين أمنيين باكستانيين ومصدر من حركة طالبان الأفغانية، قالوا إن البلدين اتفقا الجمعة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، لحين اختتام محادثات مقررة في الدوحة.