كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها
اتحاد طنجة يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا
لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي
الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح
أخبار العالم

وزيرة الاستيطان تدعو لعقد اجتماع حكومي لمناقشة المرحلة الثانية من خطة غزة

فرناس حفظي

دعت وزيرة الاستيطان والبعثات الوطنية، أوريت ستروك، إلى اجتماع وزاري لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. 

وفي منشور لها على فيسبوك، كتبت أن "العديد من القضايا المهمة لم تُناقش إطلاقًا، بما في ذلك الاحتياجات الملحة لإسرائيل التي يجب تلبيتها في مفاوضات المرحلة الثانية".

وفي سياق متصل، كشف موقع أكسيوس، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور مصر و إسرائيل وربما غزة في مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر التقرير أن واشنطن طالبت إسرائيل بعدم اتخاذ خطوات عقابية بشأن أزمة الجثامين.

ومن المتوقع أن يصل ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترامب، إلى المنطقة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مواصلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن القتلى.

وأوضحت مصادر  إسرائيلية أنها تحدثت مع فريق المبعوث الأمريكي، وأن ويتكوف وعد بمواصلة السعي لعودتهم.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل: “الأمريكيون يبذلون قصارى جهدهم. ولا يبدو أنهم سيخففون من حدة التوتر”.

وفي سياق متصل، قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، إن موقف دونالد ترامب تجاه ملف تسليم جثامين أسرى الاحتلال يعكس تغيرًا في المزاج والتوجه، مشيرًا إلى وجود صعوبات فنية ولوجستية في استخراج الرفات، ما قد يتطلب وقتًا ومعدات أكبر.

وأضاف جهاد حرب، في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، في برنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاول استغلال هذا الملف؛ للتراجع عن التزاماتها، وسط ضغوط داخلية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية، خاصة من رئيس الوزراء نتنياهو الذي يتسم بعدم احترام الاتفاقيات مع الفلسطينيين.

وأشار مدير مركز ثبات للبحوث، إلى تصاعد الخروقات الإسرائيلية، مثل عمليات قتل فلسطينيين قرب الخط الأصفر، وتهديدات متكررة بوقف فتح معبر رفح، كرسائل للضغط السياسي للتأكيد على اليد العليا في مسألة تسليم الجثامين وآليات تنفيذ الاتفاق.

وزيرة الاستيطان أوريت ستروك اجتماع وزاري خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

المسن

سقوط المسن.. إخلاء سبيل سائق ومحصل أتوبيس الدقهلية على ذمه التحقيقات

المتهمون

القبض على شخصين سرقا مُسنا بمدينة بدر

صانع محتوى

نشر فيديوهات خادشة.. القبض على صانع محتوى جديد بالقاهرة

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

