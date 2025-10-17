قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

FBI : أحد سكان لويزيانا ساعد حماس في هجوم 7 أكتوبر

أمين يعقوب المهتدي
أمين يعقوب المهتدي
ناصر السيد

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أحد سكان لويزيانا بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ثم الكذب بشأن ماضيه والحصول على تأشيرة للإقامة في الولايات المتحدة عن طريق الاحتيال.

ووفقًا لشكوى جنائية قُدمت لمكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الأسبوع، قام محمود أمين يعقوب المهتدي بتسليح نفسه وجمع مجموعة للعبور من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

كما اختطف مقاتلو حماس أكثر من 250 شخصًا، من بينهم عشرات المواطنين الأمريكيين، خلال الغارة. 

وبحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس، كان المهتدي عنصرًا في الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المتمركز في غزة، وفقًا للشكوى التي أعدتها العميلة الخاصة المشرفة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ألكساندريا م. ثومان أودونيل، وقُدّمت إلى قاضٍ فيدرالي في 6 أكتوبر. 

تخدم أودونيل في فرقة عمل تُحقق في مقتل واختطاف مواطنين أمريكيين خلال الهجوم الذي وقع قبل عامين.

في طلبه للحصول على تأشيرة أمريكية، أنكر المهتدي تورطه في أي أنشطة إرهابية، وأصبح مقيمًا دائمًا قانونيًا في عام 2024، وفقًا للشكوى.

تشير الشكوى إلى أن العميل طلب إصدار مذكرة توقيف بحق المهتدي في 6 أكتوبر ، لكنها لم تُحدد متى وأين تم احتجازه وتشير الشكوى إلى أنه قد يواجه تهمًا بالاحتيال على تأشيرة والتآمر لتقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية.

تُظهر سجلات السجناء أن شخصًا يحمل الاسم والعمر نفسه محتجز في مركز سانت مارتن باريش الإصلاحي، بالقرب من لافاييت وكان من المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية صباح الجمعة.

لم يُحدد أي محامٍ للمهتدي في ملفات المحكمة ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تقديم مزيد من التفاصيل لوكالة أسوشيتد برس، مُشيرًا إلى إغلاق الحكومة.

قال حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، في منشور على موقع X: "ستتحقق العدالة"، مضيفا أن المهتدي قد يُرسل إلى جناح احتجاز المهاجرين المُفتتح حديثًا في سجن الولاية شديد الحراسة، والمعروف باسم "سجن لويزيانا": "ربما يكون هذا أحدث نزلاء سجن لويزيانا؟".

كشفت حسابات المهتدي على مواقع التواصل الاجتماعي وبريده الإلكتروني عن ارتباطه لسنوات بجماعة شبه عسكرية مُتحالفة مع حماس، بما في ذلك التدريب على استخدام الأسلحة النارية، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

في صباح 7 أكتوبر 2023، وبعد هجوم قوات حماس على إسرائيل، دعا القائد العسكري آنذاك، محمد ضيف، "الجماهير" للانضمام.

أخبر المهتدي رفاقه أن "يستعدوا" و"يحضروا البنادق"، وأن "هناك عملية اختطاف، إنها لعبة، وستكون لعبة جيدة"، وفقًا لمكالمات هاتفية راجعها مكتب التحقيقات الفيدرالي كما طلب من أحد رفاقه إحضار ذخيرة.

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المهتدي نسّق سفر جماعة مسلحة إلى دولة الاحتلال، وأنه خلال الهجوم، تلقى هاتفه إشارة من برج اتصالات قرب قرية كفر عزة الإسرائيلية، حيث قُتل العشرات من سكانها واختُطف حوالي 19 شخصًا.

في يونيو 2024، قدّم المهتدي طلبًا إلكترونيًا للحصول على تأشيرة أمريكية في القاهرة وفي الطلب، أنكر خدمته في أي منظمة شبه عسكرية أو انخراطه في أنشطة إرهابية. ذكر طلبه أنه ينوي العيش في تولسا، أوكلاهوما، والعمل في "إصلاح السيارات أو خدمات الطعام". دخل الولايات المتحدة في سبتمبر 2024.

أقام المهتدي في تولسا حتى مايو ، لكنه انتقل بحلول أوائل يونيو إلى لافاييت، حيث عمل في مطعم محلي، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

التقى عميل مجهول الهوية من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمهتدي مرارًا وتكرارًا في لافاييت من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام.

نصحه أحد مساعديه بعدم التواصل مع أي شخص من الجماعة شبه العسكرية لأنه كان تحت المراقبة في الولايات المتحدة، وبتجنب النشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعمًا لحماس. 

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المهتدي رد بأنه يستطيع نشر ما يشاء، بما في ذلك صور قادة حماس، وأنه سيكون بأمان.

مكتب التحقيقات الفيدرالي سكان لويزيانا حماس هجوم 7 أكتوبر أمين يعقوب المهتدي قطاع غزة تأشيرة أمريكية

