وزير الدفاع الصيني يحذرأمريكا: محاولات تسليح تايوان محفوفة بالمخاطر

وجهت وزارة الدفاع الصينية تحذيرا إلى الولايات المتحدة من محاولات "محفوفة بالمخاطر" لتسليح تايوان.

وقال تشانج شياوجانج، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول قانون تفويض الدفاع الوطني الجديد (NDAA) الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان مؤخرًا، والذي يتضمن أحكامًا سلبية متعددة تتعلق بالصين، بما في ذلك تخصيص مبلغ مليار دولار أمريكي لما يسمى "مبادرة التعاون الأمني ​​التايوانية"، وتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، وضم منطقة تايوان إلى مناورات ريمباك العسكرية.

وأضاف تشانج أن الأحكام السلبية المتعلقة بالصين في القانون الأمريكي الجديد تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتقوض سيادتها ومصالحها الأمنية والتنموية، وتزعزع السلام والاستقرار العالميين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "الصين تعارض بشدة مثل هذه الأعمال. قضية تايوان هي الخط الأحمر الأول في العلاقات الصينية الأمريكية الذي يجب عدم تجاوزه".

وحثّ تشانغ الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والوفاء بوعدها بعدم دعم "استقلال تايوان"، والامتناع عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان"، ووقف أي تفاعلات عسكرية بأي شكل من الأشكال مع منطقة تايوان الصينية، وتجنب أي ضرر بالعلاقات بين البلدين وجيشيهما، وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.