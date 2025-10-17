قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زعيمة المعارضة الفنزويلية ترحب باتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة

ماريا كورينا ماتشادو
ماريا كورينا ماتشادو
فرناس حفظي

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالًا هاتفيًا مع ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.


وأعربت ماتشادو عن تقديرها العميق لقرارات نتنياهو وإجراءاته الحاسمة خلال الحرب، ورحبت باتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة. 

وأشادت بالاجراءات التي يتخذها نتنياهو ضد ما وصفته بـ"محور الشر الإيراني"، الذي لا يستهدف إسرائيل فحسب، بل يستهدف أيضًا شعب فنزويلا.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة نوبل النرويجية  أن جائزة نوبل للسلام لعام 2025 منحت لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يضغط علنا من أجل نفسه كمتلقي جدير، إلا أن ماتشادو، البالغة من العمر 58 عاما، حصلت على الجائزة "لعملها الدؤوب لتعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".

تم ترشيح 338 مرشحا لجائزة هذا العام، بما في ذلك 244 فردا و94 منظمة.

منحت جائزة نوبل للسلام في العام الماضي لمجموعة نيهون هيدانكيو، وهي حركة شعبية من الناجين من القصف الذري الياباني، "لجهودها لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية ولإثبات من خلال شهادة الشهود أنه يجب عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى".


يُذكر أن ماتشادو قد فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 تقديرًا لجهودها في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا، ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماريا كورينا ماتشادو زعيمة المعارضة الفنزويلية جائزة نوبل للسلام نتنياهو

