موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم السبت بيراميدز بطل دورى الأبطال نهضة بركان المغربى بطل الكونفيدرالية على لقب السوبر الإفريقى، وهى المرة الأولى منذ عام 2014 التى تستضيف فيها القاهرة المباراة المرموقة بين الفائزين فى مسابقتى النخبة للأندية.

ويحصل الفائز على نصف مليون دولار، فى حين ينال الوصيف 250 ألفا، و تعتبر هذه هى أول مشاركة لبيراميدز فى السوبر الإفريقى، وإن كان نهضة بركان يسعى لحصد لقبه الثانى فى المسابقة القارية.

وتبدو الفرصة متاحة أمام بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونوسلاف يورتشيتش، من أجل رد الدين لخسارته لقب الكونفيدرالية أمام الفريق المغربى 2020 ، ويعزز من ذلك الحالة الفنية والبدنية للاعبى الفريق السماوى منذ الموسم الماضى.

ويمكن القول إن مباراة اليوم تجمع فريقين يلعبان بأسلوب مختلف، حيث يلعب الكرواتى يورتشيتش المدير الفنى لفريق بيراميدز بطريقة 4/3/2/1 اعتمادا على الاستحواذ، وامتلاك الكرة والضغط على المنافس فى الأمتار الـ60 الأخيرة أمام مرماه.. نظرا لأنه يملك لاعبين أصحاب مهارات عالية خاصة فى خط الوسط الذى يعج بالنجوم.

ويستند التونسى معين الشعبانى المدير الفنى لنهضة بركان فى أدائه على التنظيم الدفاعى أولا، ثم السرعة والدقة فى الانتقالات نحو الهجوم السريع ، مدعوما بتهديد المنافسين من خلال الكرات الثابتة.

ويبرز هذا الأسلوب دائما فى البطولات التى تلعب من مباراة واحدة، وكأنه مصمم لمباريات الأدوار الإقصائية، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال مسيرة بركان فى كأس الكونفيدرالية الموسم الماضى، حيث لم يستقبل الفريق سوى القليل من الأهداف، وسجل لاعبوه فى اللحظات الحاسمة.

كما لا يخشى الشعبانى تغيير التشكيلات والانتقال من 4/2 /3 /1 إلى 3/4/3 فى اللحظات الأخيرة، للحفاظ على التقدم أو السعى وراء هدف بروح قتالية عالية، وأثبتت هذه التغييرات فى اللعب أنها حاسمة فى العديد من مباريات كأس الكونفيدرالية الموسم الماضى.

تأهل بيراميدز للسوبر بفوزه بلقب دورى أبطال إفريقيا 2024 ــ 25، وهو أول لقب قارى لممثل مصر، بينما نهضة بركان هو بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية..ويمثل هذا الظهور الأول لبيراميدز فى المسابقة، بينما يسعى نهضة بركان إلى فوزه الثانى بكأس السوبر.

ويتفوق الفريق المغربى من حيث الحصول على الألقاب القارية، ويملك بركان أربعة ألقاب قارية، لكن بيراميدز استطاع أن يحقق لقب دورى الأبطال كبرى بطولات «كاف»، فى رحلة صعود ذهبية وسريعة إلى منصات التتويج القارية بالنظر إلى حداثة تكوين الفريق عام 2018.. كما يمثل الفريق السماوى مصر والقارة الإفريقية، بعدما استطاع الفوز بكأس القارات الثلاث للأندية، وتأهل إلى بطولة التحدى التى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

هيمنة حمراء

تطور نظام بطولة السوبر الإفريقى فى عام 2004 ليجمع بين الفائز بلقب دورى أبطال إفريقيا والفائز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن كان يجمع فى السابق بين بطل كأس الأندية وبطل كأس الكئوس.

وتاريخيا، تهيمن الأندية المصرية على لقب البطولة، حيث يتصدر الأهلى القائمة برقم قياسى بثمانية ألقاب، يليه غريمه التقليدى الزمالك بخمسة ألقاب، كما توج مازيمبى الكونجولى باللقب ثلاث مرات.

وسبق لأندية النجم الساحلى التونسى وإنييمبا النيجيرى أن حققت اللقب مرتين، كما رفع الرجاء المغربى الكأس مرتين.الزمالك حامل اللقب

ستكون هذه هى المرة الأولى منذ عام 2014 التى تستضيف فيها القاهرة المباراة المرموقة بين الفائزين فى مسابقتى النخبة للأندية.. ويحمل الزمالك لقب البطولة بعدما رفع الكأس العام الماضى فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه على الأهلى غريمه التقليدى.

أقيمت بطولة كأس السوبر لأول مرة عام 1993 وأسفرت عن 17 فائزا حتى الآن، ويحمل الأهلى الرقم القياسى بثمانية ألقاب، حيث كان الفائز بدورى أبطال إفريقيا (كأس إفريقيا للأندية الأبطال سابقًا) يلعب أمام الفائز بكأس الكئوس الإفريقية الملغاة الآن.