اليوم .. ختام بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بحضور وزير الرياضة

تُسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي – مصر 2025، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر الجاري، بالصالة المغطاة بنادي "النادي"، بمشاركة 72 دولة من مختلف قارات العالم.

وتقام فعاليات حفل الختام في تمام السادسة مساء اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق على رعاية البطولة رسميًا تقديرًا لأهميتها ودورها في دعم الرياضة البارالمبية عالميًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على دعم البطولات الدولية المقامة على أرض مصر، خاصة تلك التي تعكس القدرات التنظيمية الكبيرة والبنية التحتية الرياضية الحديثة التي تمتلكها العاصمة الإدارية، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.

وتُعد البطولة واحدة من أكبر الأحداث الرياضية البارالمبية في تاريخ مصر والقارة الإفريقية، حيث تُقام تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية، وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، وسط إشادات واسعة من الوفود المشاركة بالتنظيم المتميز وحفاوة الاستقبال.

وشهدت البطولة تألقًا لافتًا لأبطال مصر، حيث نجح البطل هاني عبد الهادي في الفوز بالميدالية الفضية في وزن 97 كجم بعد رفعه 229 كجم، كما تُوج بالميدالية الذهبية في المجموع العام بمجموع 676 كجم.

وبذلك رفعت مصر رصيدها إلى خمس ميداليات في منافسات الكبار، بواقع:

ذهبية محمد المنياوي في وزن 59 كجم

ذهبية ريحاب رضوان في وزن 61 كجم

برونزية محمد صبحي في وزن 88 كجم

برونزية فاطمة محروس في وزن 67 كجم

فضية وذهبية المجموع لهاني عبد الهادي في وزن 97 كجم.



وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، منهم 21 في فئة الناشئين والناشئات و33 في فئة الكبار، ضمن خطة اللجنة البارالمبية لتجهيز جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة في البطولات العالمية المقبلة.

وتُختتم البطولة اليوم بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، يعقبها حفل الختام الرسمي الذي يشهد تكريم المنتخبات الفائزة .

وتأتي هذه الاستضافة تتويجًا لجهود الدولة المصرية في تحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى وجهة عالمية للرياضة، بفضل منشآتها المتطورة وقدرتها التنظيمية التي جعلتها محط أنظار العالم في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.