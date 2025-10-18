مضاد للالتهابات .. 3 فوائد غير متوقعة لتناول الرمان

يعتبر الرمان من أكثر الفواكه فائدةً للصحة، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة التي لا تُضاهيها الأطعمة الأخرى، وقد أظهرت الدراسات فوائده العديدة للجسم، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

إليكم 3 فوائد صحية مثبتة علمياً للرمان

- الرمان له تأثيرات مضادة للالتهابات

يعد الالتهاب المزمن أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان ومرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر والسمنة.

يتمتع الرمان بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خصائص البونيكالاجين المضادة للأكسدة، وقد أظهرت الدراسات قدرته على تقليل النشاط الالتهابي في الجهاز الهضمي، وكذلك في خلايا سرطان الثدي وسرطان القولون

- الرمان قد يخفض ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم عاملًا رئيسيًا في الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في إحدى الدراسات، لاحظ مرضى ارتفاع ضغط الدم انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم بعد تناول 150 مل من عصير الرمان يوميًا لمدة أسبوعين، كما وجدت دراسات أخرى تأثيرات مماثلة، خاصةً على ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم

- قد يساعد الرمان في مكافحة التهاب المفاصل وآلامها

التهاب المفاصل مشكلة شائعة في الدول الغربية، له أنواع عديدة، لكن معظمها يُسبب التهابًا في المفاصل، ولأن الرمان له تأثيرات مضادة للالتهابات، فإنه يُساعد في علاج التهاب المفاصل.

أظهرت الدراسات المعملية أن مستخلص الرمان يمكن أن يمنع الإنزيمات المعروفة بتسببها في تلف المفاصل لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام

المصدر vinmec