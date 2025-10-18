قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يواجه فاب الكاميروني في نصف نهائي البطولة الإفريقية لليد
سميرة عبد العزيز: مهرجان الموسيقى العربية يحافظ على التراث المصري
محمد رضوان : دوري في مسلسل شاهد قبل الحذف مفاجأة للجمهور| فيديو
هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر
اليوم.. مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بمشاركة وزراء وخبراء
للسيدات.. احرصي على استخدام هذا الزيت لعلاج مشاكل البشرة
العاصمة القطرية الدوحة تستضيف مباحثات السلام بين باكستان وأفغانستان
عزة لبيب تكشف عن أول أجر تقاضته أثناء دراستها بالمعهد | فيديو
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي
أمطار رعدية وبرد ورياح .. حالة الطقس في السعودية اليوم السبت
اليوم .. ختام بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بحضور وزير الرياضة
ليلى عز العرب لـ صدى البلد: مصر منارة الفن.. وأعمالي القادمة مفاجأة للجمهور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مضاد للالتهابات .. 3 فوائد غير متوقعة لتناول الرمان

نهى هجرس

يعتبر الرمان من أكثر الفواكه فائدةً للصحة، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة التي لا تُضاهيها الأطعمة الأخرى، وقد أظهرت الدراسات فوائده العديدة للجسم، ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة. 

إليكم 3 فوائد صحية مثبتة علمياً للرمان

- الرمان له تأثيرات مضادة للالتهابات

يعد الالتهاب المزمن أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان ومرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر والسمنة.

يتمتع الرمان بخصائص قوية مضادة للالتهابات، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خصائص البونيكالاجين المضادة للأكسدة، وقد أظهرت الدراسات قدرته على تقليل النشاط الالتهابي في الجهاز الهضمي، وكذلك في خلايا سرطان الثدي وسرطان القولون

- الرمان قد يخفض ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم عاملًا رئيسيًا في الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، في إحدى الدراسات، لاحظ مرضى ارتفاع ضغط الدم انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم بعد تناول 150 مل من عصير الرمان يوميًا لمدة أسبوعين، كما وجدت دراسات أخرى تأثيرات مماثلة، خاصةً على ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم

- قد يساعد الرمان في مكافحة التهاب المفاصل وآلامها

التهاب المفاصل مشكلة شائعة في الدول الغربية،  له أنواع عديدة، لكن معظمها يُسبب التهابًا في المفاصل، ولأن الرمان له تأثيرات مضادة للالتهابات، فإنه يُساعد في علاج التهاب المفاصل.

أظهرت الدراسات المعملية أن مستخلص الرمان يمكن أن يمنع الإنزيمات المعروفة بتسببها في تلف المفاصل لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام

المصدر vinmec

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أموال

رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة

الطفل المتهم

ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية

وزارة السياحة والآثار تشارك في مهرجان الجونة

السياحة والآثار تشارك في رعاية فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية أسوان بحضور الأنبا بيشوي | صور

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

وفاة والدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

