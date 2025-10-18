قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 128 بلاغًا خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر

التدخل السريع
التدخل السريع
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي وفرقه بالمحافظات بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة لحالات الكبار والأطفال بلا مأوى، والمرأة المعنفة وأطفالها، والحالات الإنسانية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي، ومنصات الإبلاغ المختلفة التابعة للوزارة.

وقد تعامل فريق التدخل السريع المركزي وفرقه المحلية مع 128 بلاغًا متنوعًا خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، حيث تنوعت البلاغات وتوزعت كالتالي: " 92 حالة كبار بلا مأوى، 18 حالة أطفال بلا مأوى، حالة واحدة لامرأة معنفة وأطفالها، 3 حالات إنسانية، 8 حالات لذوي الإعاقة، و6 مؤسسات رعاية اجتماعية رُصدت بها بعض الانتهاكات".

وجاء ترتيب المحافظات من حيث عدد البلاغات كالتالي: "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، دمياط، المنوفية، الدقهلية، بورسعيد، الشرقية، والبحر الأحمر".

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في ضم أعضاء جدد إلى فرق التدخل السريع المحلية، بهدف تعزيز قدرات "المستجيب الأول" في فحص البلاغات والاستجابة الفورية، مع تدريب الفرق وتزويدها بالأجهزة والبرامج التكنولوجية الحديثة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لسياسة الوزارة في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع وفرقه بالمحافظات البلاغات على الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لأبناء مصر (19282)، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

