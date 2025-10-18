قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
انتظروا عودة سيرك الدراويش.. محسن صالح يروي تفاصيل تدريب الإسماعيلي

يسري غازي

روي محسن صالح نائب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تفاصيل تدريب النادي الإسماعيلي والأزمات التي تمر بها قلعة الدراويش في الوقت الراهن

قال محسن صالح عبر تصريحات تلفزيونية:انا تمنيت تدريب فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي لأنه كان وقتها ملىء بالنجوم وقولت لأحد الأصدقاء فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي مشكلته حاليا عايز مدرب.


تابع : وبالفعل بعدها بأيام تلقيت اتصال من المهندس هانى أبوريدة وجلست معه هو وإبراهيم عثمان فى جلسة خاصة لتعييني مدير فنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ووافقت.

أضاف محسن صالح:  لكن كان شرطى الوحيد أن تكون لدى كافة الصلاحيات ، والإدارة تتولى مهام النادى وليس فريق الكرة وبالفعل تمت الموافقة.


استطرد : وبعد أول تدريب قولت فى تصريح للصحافة انتظروا عودة سيرك الدراويش وحليت كل مشاكل اللاعبين مع الادارة منهم بيبو وأبو جريشه.

واصل محسن صالح : بعد إعداد الفريق نفسياً وبدنيا فزنا الدور الثانى بأكمله وأحرزنا كأس مصر والسنة اللى بعدها الدورى العام.

وقال أيضا: جمهور النادي الإسماعـيلي لا يستحق ما يحدث له ويستحقون فريق يعود لطريق البطولات من جديد حتى تعود متعة فريق الدراويش مرة أخرى.

وزاد محسن صالح: الإسماعيلي حاليا لا يحتاج إلى مدرب بالعكس أولأ يحتاج الى ادارة قوية لديها كل مقومات الادارة ومن لا يعرف ماهى الادارة لنادى بحجم الاسماعيلى فيجب أن يرحل.


وأتم : قطاع الناشئين كان كنز لما شوفته ولكن كنت أقوم بالدفع بعنصر أو اتنين مع اللاعبين الكبار حتى يكتسب الخبرات.

واختتم حديثه قائلا : ما يحدث الآن كارثة لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي وتدمير وهؤلاء اللاعبون الصاعده تحتاج الكثير من الفنيات والخبرات وغير كافى اتنين وثلاثة لاعيبه كبار فى وسط هذا العدد من الناشئين.

الإسماعيلي محسن صالح الدوري هاني أبو ريدة كأس مصر

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

