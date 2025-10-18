انتظروا عودة سيرك الدراويش.. محسن صالح يروي تفاصيل تدريب الإسماعيلي

روي محسن صالح نائب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تفاصيل تدريب النادي الإسماعيلي والأزمات التي تمر بها قلعة الدراويش في الوقت الراهن

قال محسن صالح عبر تصريحات تلفزيونية:انا تمنيت تدريب فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي لأنه كان وقتها ملىء بالنجوم وقولت لأحد الأصدقاء فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي مشكلته حاليا عايز مدرب.



تابع : وبالفعل بعدها بأيام تلقيت اتصال من المهندس هانى أبوريدة وجلست معه هو وإبراهيم عثمان فى جلسة خاصة لتعييني مدير فنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ووافقت.

أضاف محسن صالح: لكن كان شرطى الوحيد أن تكون لدى كافة الصلاحيات ، والإدارة تتولى مهام النادى وليس فريق الكرة وبالفعل تمت الموافقة.



استطرد : وبعد أول تدريب قولت فى تصريح للصحافة انتظروا عودة سيرك الدراويش وحليت كل مشاكل اللاعبين مع الادارة منهم بيبو وأبو جريشه.

واصل محسن صالح : بعد إعداد الفريق نفسياً وبدنيا فزنا الدور الثانى بأكمله وأحرزنا كأس مصر والسنة اللى بعدها الدورى العام.

وقال أيضا: جمهور النادي الإسماعـيلي لا يستحق ما يحدث له ويستحقون فريق يعود لطريق البطولات من جديد حتى تعود متعة فريق الدراويش مرة أخرى.

وزاد محسن صالح: الإسماعيلي حاليا لا يحتاج إلى مدرب بالعكس أولأ يحتاج الى ادارة قوية لديها كل مقومات الادارة ومن لا يعرف ماهى الادارة لنادى بحجم الاسماعيلى فيجب أن يرحل.



وأتم : قطاع الناشئين كان كنز لما شوفته ولكن كنت أقوم بالدفع بعنصر أو اتنين مع اللاعبين الكبار حتى يكتسب الخبرات.

واختتم حديثه قائلا : ما يحدث الآن كارثة لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي وتدمير وهؤلاء اللاعبون الصاعده تحتاج الكثير من الفنيات والخبرات وغير كافى اتنين وثلاثة لاعيبه كبار فى وسط هذا العدد من الناشئين.