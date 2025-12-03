قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

وزيرة التخطيط تشارك في احتفال الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54

آية الجارحي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، تلبية لدعوة كريمة من  السفير حمد الزعابي، السفير الإماراتي بالقاهرة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، والذي أقيم بالعاصمة الجديدة.

وشارك في الاحتفال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول الأسبق، والدكتور عبد المنعم المشاط، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومى بجامعة القاهرة، وغيرهم من الشخصيات العامة.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة، وحكومة، وشعبًا، وكذلك السفير الإماراتي بالقاهرة وأعضاء البعثة الدبلوماسية، بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، متمنيةً للإمارات الشقيقة دوام التقدم والازدهار، مشيرة في ذات الوقت إلى العلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتجسد في التعاون في مختلف المجالات والتنسيق المشترك في مختلف القضايا. كما أشارت إلى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل ووحدة المواقف والرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز مسيرة التعاون الاستراتيجي ويدعم جهود التنمية والاستقرار في البلدين والمنطقة بأسرها.

التخطيط البعثة الدبلوماسية الأمن القومى الاستراتيجي القضايا الإقليمية

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

المزيد