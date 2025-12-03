قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح: استحداث جراحات الأوعية الدموية بمستشفى الضبعة المركزى

نائب المحافظ خلال جولة على. احد القوافل الطبية
نائب المحافظ خلال جولة على. احد القوافل الطبية
ايمن محمود

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه  تم استحداث جراحات الأوعية الدموية بمستشفى الضبعة المركزى.

واضاف ،ان  الفريق الطبى بالمستشفى نجح  بإجراء أول تدخل جراحي معقّد من نوعه لإصلاح إصابة شديدة شملت تمزق الشريان الرئيسي الخلفي المغذي للكاحل وقطع وتر أكيليس لدى مريض يبلغ 16 عامًا، وذلك تحت التخدير في عملية معقدة وبالتنسيق الدقيق مع فريق رفيع المستوى من جرّاحي الأوعية الدموية والعظام، مما يعكس مستوى متقدّمًا من الكفاءة والتعاون الطبي.

كما تم عمل جراحة بتر فوق الركبة لمريضة تبلغ من العمر ٦٧ عاماً تعاني من غرغرينة بسبب القدم السكري وتعاني من قصور مزمن في وظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم وتسمم حاد في الدورة الدموية مما كان يشكل تهديدا لحياة المريضة وتحديا كبيراً لإجراء التخدير والجراحة.

زتمت عملية البتر بمشاركة فريق مكون طبيب التخدير واستشاري جراحة الاوعية الدموية وأخصائي الجراحة العامة.

وتؤكد المديرية حرصها الدائم علي تشجيع إجراء مثل هذه التداخلات المعقدة بالأساليب العلمية الحديثة بما يضمن توفير خدمة طبيه متميزة علميا وفنيا بمحافظة مطروح.

ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بالشكر والتقدير للدكتور محمد جاويش مدير مستشفى الضبعة المركزى ،  وللأطباء والتمريض و الخدمات الفنية و المعاونة على هذا التناغم و حرصهم علي خدمة اهل مطروح بكل الامكانيات المتاحة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق حقّقت حاضنة الأعمال التكنولوجية «نماء» بجامعة مطروح إنجازًا متميزًا بحصولها على جائزة أفضل عارض ضمن فعاليات المعرض العلمي Science Arts، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية “ إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية – CNGRC”، الذي استضافته جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وأوضح الدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح، أن حصول الحاضنة على الجائزة؛ جاء تتويجًا لمشاركة فعّالة لثلاث شركات ناشئة محتضنة داخل «نماء»، والتي قدّمت نماذج أولية لابتكارات تعتمد على المواد الطبيعية وحلول صديقة للبيئة، وذلك بدعم من برنامج «انطلاق» التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار جهود الجامعة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الخضراء.

وقدم الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس الجامعة، التهنئة لفريق عمل الحاضنة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس توجه الجامعة نحو دعم رواد الأعمال الشباب، وتبنّي مشروعات مبتكرة تُسهم في خدمة البيئة والمجتمع وتعزز حضور الجامعة في المحافل العلمية الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد المهدي، مدير حاضنة «نماء»، عن اعتزازه بهذا النجاح، موضحًا أن الفوز يعكس جهودًا متواصلة وعملًا جماعيًا لدعم المبتكرين وتحويل أفكارهم إلى منتجات وحلول واقعية قادرة على إحداث أثر إيجابي في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

ترشيحاتنا

هاتف Nubia Flip 3

شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025

فورد

فورد تحول رانجر Super Duty إلى سيارة فاخرة بسعر 65 ألف دولار

هاتف Red Magic

بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يتصدر عالميًا.. إليك أهم مواصفاته

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد