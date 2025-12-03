صحة مطروح: استحداث جراحات الأوعية الدموية بمستشفى الضبعة المركزى

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم استحداث جراحات الأوعية الدموية بمستشفى الضبعة المركزى.

واضاف ،ان الفريق الطبى بالمستشفى نجح بإجراء أول تدخل جراحي معقّد من نوعه لإصلاح إصابة شديدة شملت تمزق الشريان الرئيسي الخلفي المغذي للكاحل وقطع وتر أكيليس لدى مريض يبلغ 16 عامًا، وذلك تحت التخدير في عملية معقدة وبالتنسيق الدقيق مع فريق رفيع المستوى من جرّاحي الأوعية الدموية والعظام، مما يعكس مستوى متقدّمًا من الكفاءة والتعاون الطبي.

كما تم عمل جراحة بتر فوق الركبة لمريضة تبلغ من العمر ٦٧ عاماً تعاني من غرغرينة بسبب القدم السكري وتعاني من قصور مزمن في وظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم وتسمم حاد في الدورة الدموية مما كان يشكل تهديدا لحياة المريضة وتحديا كبيراً لإجراء التخدير والجراحة.

زتمت عملية البتر بمشاركة فريق مكون طبيب التخدير واستشاري جراحة الاوعية الدموية وأخصائي الجراحة العامة.

وتؤكد المديرية حرصها الدائم علي تشجيع إجراء مثل هذه التداخلات المعقدة بالأساليب العلمية الحديثة بما يضمن توفير خدمة طبيه متميزة علميا وفنيا بمحافظة مطروح.

ويتقدم الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بالشكر والتقدير للدكتور محمد جاويش مدير مستشفى الضبعة المركزى ، وللأطباء والتمريض و الخدمات الفنية و المعاونة على هذا التناغم و حرصهم علي خدمة اهل مطروح بكل الامكانيات المتاحة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق حقّقت حاضنة الأعمال التكنولوجية «نماء» بجامعة مطروح إنجازًا متميزًا بحصولها على جائزة أفضل عارض ضمن فعاليات المعرض العلمي Science Arts، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية “ إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية – CNGRC”، الذي استضافته جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وأوضح الدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح، أن حصول الحاضنة على الجائزة؛ جاء تتويجًا لمشاركة فعّالة لثلاث شركات ناشئة محتضنة داخل «نماء»، والتي قدّمت نماذج أولية لابتكارات تعتمد على المواد الطبيعية وحلول صديقة للبيئة، وذلك بدعم من برنامج «انطلاق» التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار جهود الجامعة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الخضراء.

وقدم الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس الجامعة، التهنئة لفريق عمل الحاضنة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس توجه الجامعة نحو دعم رواد الأعمال الشباب، وتبنّي مشروعات مبتكرة تُسهم في خدمة البيئة والمجتمع وتعزز حضور الجامعة في المحافل العلمية الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد المهدي، مدير حاضنة «نماء»، عن اعتزازه بهذا النجاح، موضحًا أن الفوز يعكس جهودًا متواصلة وعملًا جماعيًا لدعم المبتكرين وتحويل أفكارهم إلى منتجات وحلول واقعية قادرة على إحداث أثر إيجابي في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.