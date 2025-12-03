تحرير 87 مخالفة تموينية وضبط لحوم بأختام مزورة في حملات تموينية بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة موسعة ، بنطاق إدارات شبين القناطر – قها – قليوب – حي شرق شبرا الخيمة – طوخ – كفر شكر – حي غرب شبرا الخيمة – الخانكة، وأسفرت الحملات عن تحرير 87 مخالفة تموينية.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق.

وشنت الإدارات التموينية حملات مفاجئة على المخابز والمنشآت التجارية ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز ومنافذ جمعيتي وبقالين التموين.

وأسفرت جهودها عن ضبط مخالفات متنوعة من بينها (عدم وجود قائمة تشغيل – عدم إعطاء بون صرف – عدم نظافة أدوات العجن – حيازة دقيق مدعم 87.5% في غير الغرض المخصص له "تحريز 2 شيكارة" – غلق في مواعيد العمل بدون إذن – عدم صلاحية ميزان – إنتاج خبز ناقص وزن – عدم وجود لوحة بيانات – حيازة 6 قاروصة سجائر مستوردة بدون فواتير – عدم الإعلان عن الأسعار – عدم وجود سجل زيارات – بيع بأزيد من السعر – مخالفات سجلات 21 بترول).

وتم ضبط محل جزارة بمدينة الخصوص لعرضه لحومًا مذبوحة خارج المجازر المرخصة وتحمل أختامًا مزورة، حيث تم تحريز 75 كجم لحوم بقري بالعظام.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار جهود تموين القليوبية في تكثيف الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.