تحرير 32 مخالفة فى حملة تموينية على الأسواق بالقليوبية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضبط السلع غير المطابقة وحماية المستهلك.



وتمكنت الحملات التي قادها الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، من تحرير 32 مخالفة تموينية وجنائية في يوم واحد.

لحوم مجهولة المصدر

وفي حملة مفاجئة لإدارة تموين غرب شبرا الخيمة، ضُبطت كمية من لحوم الدواجن مجهولة المصدر شملت 150 كجم أوراك و30 كجم صدور بدون بيانات أو مستندات، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم تحرير محضر جنحة ضد صاحب المنشأة.

كما تم تحرير 4 مخالفات للمخابز بالحي ذاته شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وفي إدارات القناطر الخيرية وشبين القناطر وطوخ، أسفرت الحملات عن ضبط 28 مخالفة متنوعة، حيث سجلت إدارة طوخ 16 مخالفة للمخابز من بينها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل أو سجل زيارات، وحررت إدارة القناطر الخيرية 6 مخالفات تموينية لنقص الوزن ومخالفات النظافة، فيما سجلت شبين القناطر 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل منشآت تجارية متعددة.