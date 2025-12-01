قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية يستقبل وكيل الأزهر الشريف بمعهد طوخ الابتدائي النموذجي

جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، صباح اليوم، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمعهد طوخ الابتدائي الأزهري النموذجي، في احتفالية كبرى بمناسبة اعتماد المعهد وحصوله على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى ضم كلًا من: الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور علاء العشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.
وشارك المحافظ ووكيل الأزهر الشريف وكبار الحضور في طابور الصباح مع طلاب المعهد، وتفقدوا سير العملية التعليمية داخل الفصول والمرافق، مثمنين الجهود المبذولة التي أهلت المعهد للحصول على الاعتماد.
وأشار المحافظ إلى أن اعتماد هذا المعهد يرفع عدد المعاهد الأزهرية المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في القليوبية إلى 62 معهدًا أزهريًا معتمدًا، وهو ما يمثل طفرة نوعية في مستوى التعليم الأزهري بالمحافظة.

دعم العملية التعليمية الأزهرية

 وفي كلمته، أكد محافظ القليوبية أن المحافظة "لن تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمة الأزهرية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخريج أجيال قادرة على تحمل مسؤولية الحفاظ على الدين الإسلامي والوسطية، مؤكدا أن  الأزهر الشريف هو منارة علمية وروحية يقصدها كل الطلاب والباحثين عن صحيح الدين من كل دول العالم، ونحن فخورون بما وصل إليه معهد طوخ من تميز وجودة، ونعمل على تعميم هذا النموذج في كافة المعاهد الأزهرية بالمحافظة.
وأضاف المحافظ أن الحصول على شهادة الجودة هو تتويج لجهود سنوات، لكنه يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر للحفاظ على هذا المستوى بل والارتقاء به، ليبقى الطالب الأزهري نموذجًا يحتذى به في العلم والأخلاق.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن التعليم الأزهري يمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم في مصر وأشار إلى دوره في نشر صحيح الدين في مصر والعالم، فضلاً عن دوره في الحفاظ على اللغة العربية والهوية الإسلامية في ظل التحديات الثقافية التي تواجه مجتمعاتنا.
وأضاف الضويني أن تحقيق الجودة والتميز في قطاعات ومخرجات التعليم الأزهري أمر بالغ الأهمية لمواكبة العصر، مشيدًا بدعم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لملف جودة التعليم الأزهري وإيمان قيادات الأزهر بأهمية التوسع في تطبيقها.
وتضمنت الزيارة جولة موسعة شارك فيها الحضور طابور الصباح، وتفقدوا الفصول الدراسية والمكتبة ومعمل الحاسوب، حيث تابعوا سير العملية التعليمية. 
وعقب تفقد المعهد، قدم المحافظ خالص التهنئة لقيادات الأزهر الشريف وعلي رأسهم الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني ، لدخول المعهد في قوائم الاعتماد والجودة، كما وجه تحية خاصة إلى القائمين على معهد طوخ الابتدائي الأزهري النموذجي من إدارة ومعلمين وطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للتفاني والعمل الجاد الذي يهدف للارتقاء بالعملية التعليمية الأزهرية.

