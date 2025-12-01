قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الخارجية الإيرانية: طهران تركز على استغلال حقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية
البهى عمرو

 عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن طهران تركز على استغلال حقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وعلى الأطراف المتنازعة بشأن الملف النووي الامتناع عن استخدام القوة.


وأضافت الخارجية الإيرانية، أن الحل لعدم إثارة الملف النووي دعم حق طهران وفق معاهدة حظر الانتشار، وطهران عازمة على استخدام حقها النووي كما قبلت بالالتزامات.
 

وفي وقت سابق أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وحدة الدول الإسلامية قادرة على تحصين شعوب المنطقة من أي ضغوط خارجية، مشدداً على أن الإرادة المشتركة القائمة على التقارب وتبادل الخبرات كفيلة بمنع القوى الأخرى من افتعال الأزمات.

وخلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طهران، اعتبر بزشكيان أن جانبا من التوترات الإقليمية يرتبط بـ"مؤامرات وتأجيج الخلافات من أطراف تسعى لفرض سياسات خاطئة وعرقلة مسار التنمية في البلدان الإسلامية"، مؤكداً قدرة العالم الإسلامي على تجاوز الخلافات والانطلاق نحو تعاون واسع وتنمية مشتركة.

