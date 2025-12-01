إطلاق مبادرة أمان لتعزيز الأمن الحيوي بمزارع الدواجن في القليوبية

أطلقت مديرية الطب البيطري بالقليوبية مبادرة الإرشاد البيطري "أمان للمزرعة – حماية للقطيع" وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومع تعليمات الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية بضرورة تعزيز المرور الميداني على مزارع الدواجن.

مخاطر الأمراض الوبائية

وتستهدف المبادرة متابعة مدى التزام المزارع بإجراءات الأمن الحيوي خلال فصل الشتاء الذي تزداد فيه مخاطر الأمراض الوبائية وانتقال الملوثات البيولوجية، مع تقديم الإرشاد الفني للمربين حول أهمية تطبيق المنظومة حفاظًا على صحة القطعان واستقرار الإنتاج.

وأكد الدكتور هانى شمس الدين أن الأمن الحيوي منظومة متكاملة للحد من دخول المسببات المرضية إلى المزرعة ومنع انتقالها بين القطعان، بما يقي المربين من الخسائر الإنتاجية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المرور الدوري وسيلة فعالة لتقييم مستويات الالتزام ورصد نقاط الضعف وتحديد الممارسات التي تتطلب تحسينًا، إلى جانب رفع الوعي لدى المربين والعاملين.

وتضم لجنة المرور كلًا من: د. شيرين جمال مدير إدارة الإرشاد البيطري، د. أمنية سمير رئيس قسم الدواجن، ود. رانيا سعيد طبيبة بوحدة الشموت بإدارة مركز بنها