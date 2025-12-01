قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
أخبار التكنولوجيا.. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي.. وظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ذكاء اصطناعي.. هواوي تطلق أول حيوان أليفا

أطلقت شركة هواوي أول حيوان أليف مُعزّز بالذكاء الاصطناعي، سمارت هانهان، خلال فعالية إطلاق سلسلة هواتف Mate 80 الأخيرة  وقد طُرح الجهاز للبيع على متجر هواوي بسعر 399 يوانًا (56 دولارًا أمريكيًا)، ونفدت جميع ألوانه الثلاثة فور طرحه.
يتميز جهاز "سمارت هانهان" بتصميمه المدمج والمريح الذي يركز على الدعم العاطفي بدلاً من الترفيه البسيط. تبلغ أبعاده 80 × 68 × 82 ملم، ويزن 140 جرامًا فقط، باستثناء أطرافه. يجمع الجهاز بين نسيج مخملي ناعم ومتين مع السيليكون والبلاستيك والمكونات الإلكترونية الداخلية، ليُقدم رفيقًا مريحًا ومُعبّرًا.

بدون تكلفة .. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي 

إذا كنت تريدين الحصول على إنترنت أسرع في المنزل إليك بعض الطرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتي ستساعد على تُحسّين جودة شبكة الواي فاي داخل منزلك وخارجه.

1. انقل جهاز التوجيه الخاص بك

هل تضع جهاز التوجيه في الخزانة؟ تعد الجدران والخزائن وحتى أرفف الكتب فكرة خاطئة قد تُضعف إشارة الواي فاي لديك إلا أنه في المقابل نقل جهاز التوجيه يُحدث فرقًا كبيرًا في سرعة الإنترنت ومدى وصول البث اللاسلكي. يعتمد اختيار المكان المثالي على منزلك، ولكن حاول ألا تُخفي جهاز التوجيه في زاوية، أو تحت خزانة، أو داخل درج - فكلما كان مركزيًا وبارزًا، كان ذلك أفضل

2. استخدم كابل إيثرنت

 بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع اتصال إنترنت ممكن - مثل وحدة تحكم ألعاب، أو حاسوب مكتبي، أو جهاز بث - غالبًا ما يكون استخدام كابل الإنترنت مفيدًا. يحتوي جهاز التوجيه على عدد قليل من منافذ إيثرنت، لذا كل ما تحتاجه هو كابل

ظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق .. تعرف عليها

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي، بواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أكثر من هاتف من المقرر إطلاقه في الأسواق، ويأتي بالعديد من المواصفات الرائدة مقابل سعره.

أطلقت شركة Nothing هاتف Nothing Phone (3a) Lite عالميًا الشهر الماضي. يُعد هاتف Nothing Phone (3a) Lite أرخص هاتف ذكي أطلقته الشركة حتى الآن، باستثناء الأجهزة التابعة لعلامتها التجارية الفرعية CMF.

هتقلب الموازيين .. ميزة خفية من جوجل تعرف عليها

 قامت Google بإجراء العديد من التحسينات على خرائط Google، بما في ذلك أدوات أفضل للإبلاغ عن حوادث الطرق وتحسينات الذكاء الاصطناعي التي تجعل من السهل اكتشاف الأماكن على طول طريقك.

مع أحدث تحديث لها، تُجري جوجل أحد أكبر التغييرات على خرائط جوجل على الإطلاق، حيث تُحدّثها بالكامل بقوة جيميني لتوفير "أول تجربة قيادة تفاعلية بدون استخدام اليدين في خرائط جوجل". يُطرح هذا التحديث الآن أخيرًا على أجهزة أندرويد، وسيتوفر قريبًا على أندرويد أوتو وiOS أيضًا 

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

سعد لمجرد

تأجيل محاكمة سعد لمجرد بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة

محمد إمام

محمد إمام يوجه رسالة بعد حريق إستوديو مصر

محمد عادل إمام

محمد عادل إمام يوجه رسالة شكر لزملائه بعد حريق لوكيشن الكينج

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

