أخبار التكنولوجيا.. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي.. وظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ذكاء اصطناعي.. هواوي تطلق أول حيوان أليفا

أطلقت شركة هواوي أول حيوان أليف مُعزّز بالذكاء الاصطناعي، سمارت هانهان، خلال فعالية إطلاق سلسلة هواتف Mate 80 الأخيرة وقد طُرح الجهاز للبيع على متجر هواوي بسعر 399 يوانًا (56 دولارًا أمريكيًا)، ونفدت جميع ألوانه الثلاثة فور طرحه.

يتميز جهاز "سمارت هانهان" بتصميمه المدمج والمريح الذي يركز على الدعم العاطفي بدلاً من الترفيه البسيط. تبلغ أبعاده 80 × 68 × 82 ملم، ويزن 140 جرامًا فقط، باستثناء أطرافه. يجمع الجهاز بين نسيج مخملي ناعم ومتين مع السيليكون والبلاستيك والمكونات الإلكترونية الداخلية، ليُقدم رفيقًا مريحًا ومُعبّرًا.

بدون تكلفة .. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

إذا كنت تريدين الحصول على إنترنت أسرع في المنزل إليك بعض الطرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتي ستساعد على تُحسّين جودة شبكة الواي فاي داخل منزلك وخارجه.

1. انقل جهاز التوجيه الخاص بك

هل تضع جهاز التوجيه في الخزانة؟ تعد الجدران والخزائن وحتى أرفف الكتب فكرة خاطئة قد تُضعف إشارة الواي فاي لديك إلا أنه في المقابل نقل جهاز التوجيه يُحدث فرقًا كبيرًا في سرعة الإنترنت ومدى وصول البث اللاسلكي. يعتمد اختيار المكان المثالي على منزلك، ولكن حاول ألا تُخفي جهاز التوجيه في زاوية، أو تحت خزانة، أو داخل درج - فكلما كان مركزيًا وبارزًا، كان ذلك أفضل

2. استخدم كابل إيثرنت

بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع اتصال إنترنت ممكن - مثل وحدة تحكم ألعاب، أو حاسوب مكتبي، أو جهاز بث - غالبًا ما يكون استخدام كابل الإنترنت مفيدًا. يحتوي جهاز التوجيه على عدد قليل من منافذ إيثرنت، لذا كل ما تحتاجه هو كابل

ظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق .. تعرف عليها

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي، بواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أكثر من هاتف من المقرر إطلاقه في الأسواق، ويأتي بالعديد من المواصفات الرائدة مقابل سعره.

أطلقت شركة Nothing هاتف Nothing Phone (3a) Lite عالميًا الشهر الماضي. يُعد هاتف Nothing Phone (3a) Lite أرخص هاتف ذكي أطلقته الشركة حتى الآن، باستثناء الأجهزة التابعة لعلامتها التجارية الفرعية CMF.

هتقلب الموازيين .. ميزة خفية من جوجل تعرف عليها

قامت Google بإجراء العديد من التحسينات على خرائط Google، بما في ذلك أدوات أفضل للإبلاغ عن حوادث الطرق وتحسينات الذكاء الاصطناعي التي تجعل من السهل اكتشاف الأماكن على طول طريقك.

مع أحدث تحديث لها، تُجري جوجل أحد أكبر التغييرات على خرائط جوجل على الإطلاق، حيث تُحدّثها بالكامل بقوة جيميني لتوفير "أول تجربة قيادة تفاعلية بدون استخدام اليدين في خرائط جوجل". يُطرح هذا التحديث الآن أخيرًا على أجهزة أندرويد، وسيتوفر قريبًا على أندرويد أوتو وiOS أيضًا