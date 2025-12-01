ذكاء اصطناعي.. هواوي تطلق أول حيوان أليف

أطلقت شركة هواوي أول حيوان أليف مُعزّز بالذكاء الاصطناعي، سمارت هانهان، خلال فعالية إطلاق سلسلة هواتف Mate 80 الأخيرة وقد طُرح الجهاز للبيع على متجر هواوي بسعر 399 يوانًا (56 دولارًا أمريكيًا)، ونفدت جميع ألوانه الثلاثة فور طرحه.



يتميز جهاز "سمارت هانهان" بتصميمه المدمج والمريح الذي يركز على الدعم العاطفي بدلاً من الترفيه البسيط. تبلغ أبعاده 80 × 68 × 82 ملم، ويزن 140 جرامًا فقط، باستثناء أطرافه. يجمع الجهاز بين نسيج مخملي ناعم ومتين مع السيليكون والبلاستيك والمكونات الإلكترونية الداخلية، ليُقدم رفيقًا مريحًا ومُعبّرًا.

جهاز "سمارت هانهان"

المحادثات الطبيعية

زوّدت هواوي المنتج بنظام الذكاء الاصطناعي Xiaoyi كبير الحجم، الذي يدعم المحادثات الطبيعية والواعية للعواطف. يرصد النظام تغيرات نبرة الصوت والإشارات العاطفية والسياق، ما يجعل الردود شخصية وذكية عاطفياً.



يستجيب هانهان للصوت واللمس والحركة، وكل نوع من المُدخلات يُثير رد فعل مُحدد. يُغيّر النقر أو لمس رأسه تعابير وجهه، بينما تُثير هزة خفيفة ارتعاش اللعبة من الإثارة.



يأتي الحيوان الأليف مزودًا ببطارية بسعة 1800 مللي أمبير/ساعة، توفر ما بين 6 و8 ساعات من التفاعل المتواصل. في الاستخدام اليومي العادي، تدوم البطارية لأكثر من 48 ساعة. ويحتاج إلى ما يقارب ست ساعات لإعادة شحنه بالكامل.

هواوي أول رفيق للذكاء الاصطناعي



يعمل جهاز "سمارت هانهان" بنظام HarmonyOS 5.0 أو أحدث، بما في ذلك طرز مثل Mate 80 و Mate 80 Pro و Mate X7 و Mate 80 RS . يتصل بالهاتف لإنشاء نظام مذكرات يُسجل التبادلات العاطفية ويسجل التفاعلات اليومية كمدخلات للذاكرة. تقدم هواوي عضوية SVIP لمدة 3 أشهر تُتيح لك نقاط طاقة غير محدودة للمحادثا