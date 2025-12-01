قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو السولية قبل مواجهة الكويت: هدفنا لقب بطولة كأس العرب
تقرير رسمي من فيفا يخص نجم الزمالك | ماذا حدث
قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ذكاء اصطناعي.. هواوي تطلق أول حيوان أليف

جهاز "سمارت هانهان"
جهاز "سمارت هانهان"
لمياء الياسين

أطلقت شركة هواوي أول حيوان أليف مُعزّز بالذكاء الاصطناعي، سمارت هانهان، خلال فعالية إطلاق سلسلة هواتف Mate 80 الأخيرة  وقد طُرح الجهاز للبيع على متجر هواوي بسعر 399 يوانًا (56 دولارًا أمريكيًا)، ونفدت جميع ألوانه الثلاثة فور طرحه.


يتميز جهاز "سمارت هانهان" بتصميمه المدمج والمريح الذي يركز على الدعم العاطفي بدلاً من الترفيه البسيط. تبلغ أبعاده 80 × 68 × 82 ملم، ويزن 140 جرامًا فقط، باستثناء أطرافه. يجمع الجهاز بين نسيج مخملي ناعم ومتين مع السيليكون والبلاستيك والمكونات الإلكترونية الداخلية، ليُقدم رفيقًا مريحًا ومُعبّرًا.

جهاز "سمارت هانهان"

المحادثات الطبيعية

زوّدت هواوي المنتج بنظام الذكاء الاصطناعي Xiaoyi كبير الحجم، الذي يدعم المحادثات الطبيعية والواعية للعواطف. يرصد النظام تغيرات نبرة الصوت والإشارات العاطفية والسياق، ما يجعل الردود شخصية وذكية عاطفياً. 


يستجيب هانهان للصوت واللمس والحركة، وكل نوع من المُدخلات يُثير رد فعل مُحدد. يُغيّر النقر أو لمس رأسه تعابير وجهه، بينما تُثير هزة خفيفة ارتعاش اللعبة من الإثارة.


يأتي الحيوان الأليف مزودًا ببطارية بسعة 1800 مللي أمبير/ساعة، توفر ما بين 6 و8 ساعات من التفاعل المتواصل. في الاستخدام اليومي العادي، تدوم البطارية لأكثر من 48 ساعة. ويحتاج إلى ما يقارب ست ساعات لإعادة شحنه بالكامل.

هواوي أول رفيق للذكاء الاصطناعي
 

يعمل جهاز "سمارت هانهان" بنظام HarmonyOS 5.0 أو أحدث، بما في ذلك طرز مثل Mate 80 و Mate 80 Pro و Mate X7 و Mate 80 RS . يتصل بالهاتف لإنشاء نظام مذكرات يُسجل التبادلات العاطفية ويسجل التفاعلات اليومية كمدخلات للذاكرة. تقدم هواوي عضوية SVIP لمدة 3 أشهر تُتيح لك نقاط طاقة غير محدودة للمحادثا

الذكاء الاصطناعي شركة هواوي نظام HarmonyOS 50 حيوان أليف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

لامين يامال

نجم المباريات الصغيرة.. لماذا يتراجع بريق لامين يامال أمام عمالقة أوروبا؟

القمر البارد

القمر البارد العملاق.. ظاهرة فلكية تخطف الأنظار في ديسمبر

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد