تكنولوجيا وسيارات

هواوي تعلن الاستقلال التقني الكامل.. Mate 80 Pro يصل بمعالج Kirin 9030 الثوري

Mate 80 Pro
Mate 80 Pro
احمد الشريف

في حدث لم يكن مجرد إطلاق لمنتج جديد، بل استعراضاً للقوة الصناعية، كشفت هواوي رسمياً عن سلسلة Mate 80 Pro، معلنة للعالم نجاحها في تجاوز واحدة من أصعب العقبات التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين.

 القلب النابض لهذا الهاتف هو المعالج الجديد كلياً Kirin 9030 ونسخته الاحترافية 9030 Pro، المصنوعان بالكامل بتقنيات صينية محلية.

قفزة في الأداء تتحدى القيود 

تشير الاختبارات الأولية التي عرضتها الشركة إلى أن معالج Kirin 9030 يقدم تحسناً في الأداء بنسبة 20% وفي كفاءة الطاقة بنسبة 30% مقارنة بسابقه (Kirin 9010). 

يعني هذا أن هواوي عادت لتقارع كوالكوم وآبل وجهاً لوجه في سرعة فتح التطبيقات ومعالجة الذكاء الاصطناعي، متجاوزة قيود تصنيع أشباه الموصلات التي فُرضت عليها.

HarmonyOS NEXT.. وداعاً للأندرويد

 الجرأة لم تتوقف عند المعالج؛ فالهاتف هو الأول الذي يأتي محملاً مسبقاً بنظام HarmonyOS NEXT بنسخته الدولية الكاملة. هذا النظام لا يعتمد على نواة لينكس التقليدية ولا يدعم تطبيقات أندرويد (APK) بشكل مباشر، بل يعتمد على نواة هواوي الخاصة، مما يوفر سرعة استجابة خرافية وأماناً معززاً. (ملاحظة: وفرت هواوي حلولاً ذكية للمستخدمين الدوليين للوصول للتطبيقات العالمية).

الاتصال الفضائي 2.0 

عززت هواوي ريادتها في مجال الاتصال عبر الأقمار الصناعية، لا يكتفي Mate 80 Pro  بإرسال رسائل الاستغاثة، بل يتيح إجراء مكالمات فيديو حية عبر القمر الصناعي، ومشاركة الصور بجودة عالية في أماكن لا تصلها أي شبكة محمول، وهي ميزة حصرية تجعل الهاتف أداة نجاة حقيقية للمغامرين وفرق الإنقاذ.

Mate 80 Pro Mate هواوي

