تكنولوجيا وسيارات

أعلى سطوع شاشة.. هواوي تطلق هواتف Mate 80

هاتف هواوي
هاتف هواوي
لمياء الياسين

أعلنت هواوي اليوم عن سلسلة هواتف Mate 80 في الصين، وعلى رأس هذه السلسلة هاتف Mate 80 Pro Max الجديد أقوى وأكثر هواتف Mate متانة من هواوي، ويتميز بهيكل معدني بالكامل، وشاشة OLED جديدة ثنائية الطبقة، واتصال عبر الأقمار الصناعية

مواصفات هاتف هواوي ميت 80 برو ماكس
 

صُمم هاتف Mate 80 Pro Max بهيكل معدني بالكامل، مع زجاج كونلون من الجيل الثاني من هواوي في واجهته الأمامية. وتزعم الشركة أن هذا التصميم يزيد مقاومة السقوط 20 مرة، ويحسّن مقاومة الانحناء بنسبة 20%، ويضاعف مقاومة الخدش مقارنةً بالجيل السابق.

الأكثر إثارة للإعجاب هو أن هاتف Mate 80 Pro Max هو أول هاتف ذكي في هذه الصناعة بشاشة OLED ثنائية الطبقات. ونتيجة لذلك، يصل سطوع الشاشة إلى 8000 شمعة، ويُروّج لهذا الهيكل ثنائي الطبقات لتوفير كفاءة عالية وتباين رؤية أفضل.
 

وتبلغ مساحة الشاشة 6.9 بوصة وتتميز بمعدل تحديث 120 هرتز، ومجموعة ألوان 10 بت، وتعتيم PWM عالي التردد 1440 هرتز، ومعدل أخذ عينات لمس 300 هرتز.

ميزات سلسلة هواتف Mate 80

ميزات سلسلة هواتف Mate 80

تتضمن سلسلة Mate 80 بأكملها أيضًا إعدادًا كاملاً لكاميرا ToF ثلاثية الأبعاد في الواجهة الأمامية للقياسات الحيوية. يجمع هذا الإعداد بين جهاز إرسال واستقبال لاستشعار العمق، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، في ما تسميه هواوي تصميمًا مدركًا لوضعية الجسم بالذكاء الاصطناعي. يهدف هذا التصميم، في جوهره، إلى التعرف على الوجوه بدقة أكبر وتتبع حركة الجسم بدقة أكبر.
من ناحية الأداء، يعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 9030 Pro مع محرك الرسومات Ark من هواوي. وتقول هواوي إن هاتف Mate 80 Pro Max أكثر سلاسة بنسبة 45%، ويحمل التطبيقات أسرع بنسبة 34% من سلسلة Mate 70 التي صدرت العام الماضي
تقول هواوي إن هاتف Mate 80 Pro Max يوفر أعلى تكامل لأنظمة الاتصالات في أي هاتف ذكي. فهو يدعم شبكة Wi-Fi 7 Plus، وشبكات الهاتف المحمول القياسية، واتصالات Tiantong عبر الأقمار الصناعية، ونظام Beidou للرسائل عبر الأقمار الصناعية.
 

يبدأ سعر هاتف هواوي ميت 80 برو ماكس من 7999 يوانًا (حوالي 1100 دولار أمريكي) لطراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طراز 16 جيجابايت + 1 تيرابايت 8999 يوانًا (حوالي 1240 دولارًا أمريكيًا).

ويأتي هاتف Mate 80 RS | Ultimate Design مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 20 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، بسعر 11999 يوان (1650 دولارًا) و12999 يوان (1790 دولارًا) على التوالي.

سيتم طرح كلا الطرازين للبيع في 28 نوفمبر.

