بمواصفات لم يسبق لها مثيل .. إطلاق أفضل هاتف لشركة هواوي

أطلقت شركة هواوي ساعتيها الذكيتين GT 6 وGT 6 Pro بعد طرحهما عالميًا في سبتمبر . وتُواصل الساعتان تركيز سلسلة GT على تتبع الرياضات الخارجية، ومراقبة معدل ضربات القلب بدقة، وعمر بطارية طويل.

يدعم الطرازان مقاييس قوة ركوب الدراجات على المعصم، وأكثر من 100 وضع رياضي، ومقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار.

كما أنهما متوافقتان مع أجهزة Android وiOS، ويمكنهما العمل لمدة تصل إلى 21 يومًا بشحنة واحدة.

ساعه هواوي

ساعة هواوي GT 6 برو



تتميز شاشة AMOLED مقاس 1.47 بوصة بدقة 466 × 466، وكثافة 317 بكسل لكل بوصة، وأقصى سطوع يبلغ 3000 شمعة/متر مربع، مما يوفر رؤية واضحة في الهواء الطلق.

تستخدم الساعة نظام تحديد المواقع العالمي و صُممت للجري على الطرق الوعرة والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات، ويمكنها قياس قوة ركوب الدراجات مباشرةً من المعصم. كما توفر الساعة تحليلًا مفصلاً للتدريب ومراقبة النوم مع رؤى حول التعافي.

تبلغ أبعاد ساعة GT 6 Pro 45.6 × 45.6 × 11.25 ملم، ويزن 54.7 غرامًا بدون الحزام. تناسب الساعة مقاسات المعصم من 140 إلى 210 ملم.

تتضمن مجموعة المستشعرات مقياس تسارع، وجيروسكوب، ومقياس مغناطيسية، ومستشعر معدل ضربات القلب، ومقياس ضغط جوي، ومستشعر درجة حرارة، ومستشعر إضاءة محيطة، وتخطيط كهربية القلب، ومستشعر عمق.

تحتوي الساعة على زر رئيسي دوار وزر جانبي إضافي. تشمل خيارات الحزام: سوارًا أسود من الفلوروإيلاستومر، وسوارًا بنيًا من القماش المركب، وسوارًا من التيتانيوم.

يصل عمر البطارية إلى ٢١ يومًا في الاستخدام العادي، و٧ أيام مع شاشة العرض الدائمة، و٤٠ ساعة في وضع الرياضة الخارجية.



ساعة هواوي جي تي 6



يتوفر هاتف GT 6 بمقاسين 46 مم و41 مم. يتميز بهيكل أخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكنه يحتفظ بميزات الأداء الأساسية لطراز Pro.

يتميز إصدار 46 مم بشاشة AMOLED بقياس 1.47 بوصة بدقة 466 × 466 وكثافة 317 بكسل لكل بوصة.

تشمل المستشعرات مقياس تسارع، وجيروسكوب، ومقياس مغناطيسية، ومستشعر معدل ضربات القلب، ومقياس ضغط جوي، ومستشعر درجة حرارة، ومستشعر إضاءة محيطة.

يدعم كلا الحجمين تقنية NFC، وبلوتوث 6.0، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متعدد الأنظمة مع نظام NavIC.

يصل عمر البطارية في طراز 46 مم إلى 21 يومًا في المتوسط، و12 يومًا في المتوسط، و7 أيام مع ميزة العرض الدائم، و40 ساعة في وضع الرياضة الخارجية.

أما طراز 41 مم، فيدوم حتى 14 يومًا في المتوسط، و7 أيام في المتوسط، و5 أيام مع ميزة العرض الدائم، و25 ساعة في وضع الرياضة الخارجية. يدعم كلا الطرازين الشحن اللاسلكي.

التسعير والتوافر

يبدأ سعر GT 6 بقطر 46 مم و41 مم من 21,999 روبية هندية. يبلغ سعر GT 6 41 مم الذهبي 24,999 روبية هندية. يبدأ سعر GT 6 Pro 46 مم من 28,999 روبية هندية، بينما يبلغ سعر 39,999 روبية هندية.