بمواصفات جبارة .. هواوي تطلق أفضل جهاز لوحي قريبا

من المتوقع أن تُقيم شركة هواوي حفل إطلاق في 25 نوفمبر في الصين.

وكشفت التقارير أن الشركة ستكشف النقاب عن سلسلة هواتف Mate 80 وهاتف Mate X7 القابل للطي.

إلى جانب ذلك، يُقال إن الشركة ستُعلن أيضًا عن جهاز MatePad Edge.

وكشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل رئيسية لهذا الجهاز اللوحي/الكمبيوتر المحمول الهجين عالي الأداء 2 في 1.

جهاز Huawei MatePad Edge اللوحي

وفقًا لموقع Digital Chat Station، ستعلن هواوي عن جهاز لوحي 2 في 1 بمواصفات متطورة إلى جانب سلسلة Mate 80. سيحتوي الجهاز على شاشة OLED مقاس 14.2 بوصة، ومعالج Kirin 9، وسيدعم لوحة مفاتيح وقلمًا. سيعمل بنظام HarmonyOS، وسيتوفر باللونين الفضي القمري والرمادي الفضائي.

كشف مُسربٌ آخر، يُدعى UncleShan، أن جهاز MatePad Edge 14.2 هو نسخة مُحسّنة من MateBook E بتصميم 2 في 1، ويتميز بتصميم ثنائي المروحة. يجمع هذا الجهاز بين نظامي الأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية، ويتمتع بمكانةٍ راقية، ومن المتوقع أن يكون سعره مُناسبًا.

وكشف أيضًا أن جهاز MatePad Edge سيتوفر بنسختين: 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و24 جيجابايت + 1 تيرابايت. ويُقال أيضًا إن الجهاز سيحمل شاشة غير لامعة.

جهاز MatePad Edge.

جهاز ميت بوك إي



في عام ٢٠٢١، كشفت هواوي عن جهاز MateBook E، وهو جهاز هجين يجمع بين الكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي 2 في 1، وأعقبه جهاز MateBook E Go في عام ٢٠٢٢. جاء كلا الجهازين مزودين بنظام Windows مُسبقًا. ويُقال إن جهاز MatePad Edge هو إعادة تسمية لسلسلة MatePad E، وهو يعمل الآن بنظام HarmonyOS.