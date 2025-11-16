قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة .. هواوي تطلق أفضل جهاز لوحي قريبا

جهاز MatePad Edge.
جهاز MatePad Edge.
لمياء الياسين

من المتوقع أن تُقيم شركة هواوي حفل إطلاق في 25 نوفمبر في الصين.

 وكشفت التقارير أن الشركة ستكشف النقاب عن سلسلة هواتف Mate 80 وهاتف Mate X7 القابل للطي.

 إلى جانب ذلك، يُقال إن الشركة ستُعلن أيضًا عن جهاز MatePad Edge.

 وكشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل رئيسية لهذا الجهاز اللوحي/الكمبيوتر المحمول الهجين عالي الأداء 2 في 1.

جهاز Huawei MatePad Edge اللوحي

وفقًا لموقع Digital Chat Station، ستعلن هواوي عن جهاز لوحي 2 في 1 بمواصفات متطورة إلى جانب سلسلة Mate 80. سيحتوي الجهاز على شاشة OLED مقاس 14.2 بوصة، ومعالج Kirin 9، وسيدعم لوحة مفاتيح وقلمًا. سيعمل بنظام HarmonyOS، وسيتوفر باللونين الفضي القمري والرمادي الفضائي.

كشف مُسربٌ آخر، يُدعى UncleShan، أن جهاز MatePad Edge 14.2 هو نسخة مُحسّنة من MateBook E بتصميم 2 في 1، ويتميز بتصميم ثنائي المروحة. يجمع هذا الجهاز بين نظامي الأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية، ويتمتع بمكانةٍ راقية، ومن المتوقع أن يكون سعره مُناسبًا.
وكشف أيضًا أن جهاز MatePad Edge سيتوفر بنسختين: 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و24 جيجابايت + 1 تيرابايت. ويُقال أيضًا إن الجهاز سيحمل شاشة غير لامعة.

 جهاز MatePad Edge.

جهاز ميت بوك إي
 

في عام ٢٠٢١، كشفت هواوي عن جهاز MateBook E، وهو جهاز هجين يجمع بين الكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي 2 في 1، وأعقبه جهاز MateBook E Go في عام ٢٠٢٢. جاء كلا الجهازين مزودين بنظام Windows مُسبقًا. ويُقال إن جهاز MatePad Edge هو إعادة تسمية لسلسلة MatePad E، وهو يعمل الآن بنظام HarmonyOS.

شركة هواوي هواتف Mate 80 هاتف Mate X7 القابل للطي جهاز MatePad Edge جهاز لوحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ترشيحاتنا

مياه القناة : الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين انتخابات مجلس النواب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

مياه القناة: الانتهاء من استعدادات انتخابات مجلس النواب بالسويس والإسماعيلية و بورسعيد

محافظ المنيا خلال تفقدة المركز التكنولوجي

محافظ المنيا يتفقد تطوير المركز التكنولوجي في أبوقرقاص

محافظ الشرقية

جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر 95 محضراً ضد المخالفين

بالصور

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد