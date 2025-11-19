الظهور الأول لهاتف هواوي Mate X7 القابل للطي.. تصميم جديد يلفت الأنظار

كشفت شركة هواوي مؤخرا عن تصميم سلسلة Mate 80 من هواتفها الرائدة، التي ستقدمها عالميا في الصين يوم 25 نوفمبر، إلى جانب هاتفها القابل للطي الجديد Mate X7.

وبعد هذا الإعلان الأول عن Mate 80، كما منحتنا هواوي نظرة أولية على تصميم وألوان Mate X7، والذي يبدو أنه سيحصل على تغييرات طفيفة فقط مقارنة بالجيل السابق.

تصميم وألوان هواوي Mate X7

تظهر الصور الرسمية هاتف Mate X7 بثلاثة ألوان هي: الأبيض، الخمري، والبنفسجي، في حين يرجح أن تكشف هواوي عن خيارات لونية إضافية خلال حفل الإطلاق.

ويبدو الجهاز أكثر نحافة قليلا من سابقه Mate X6، مع تغيير ملحوظ في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية.

هاتف Mate X7

ووفق الصور، أصبحت وحدة الكاميرا أكثر تنسيقا وأناقة، وتضم أربع عدسات من بينها عدسة بيريسكوب، بالإضافة إلى فلاش LED كبير، كما تؤكد المواد الترويجية اعتماد الهاتف على نظام التصوير XMAGE.

وفي فيديوهات تشويقية جديدة، ركزت هواوي على متانة تصميم Mate X7، مؤكدة أن الهاتف سيعتمد على الجيل الثاني من زجاج Kunlun لحماية الشاشة، إلى جانب حصوله على معيار مقاومة الماء والغبار IP58 وIP59.

هاتف Mate X7

المواصفات المتوقعة

بحسب المسرب الشهير "Digital Chat Station" على منصة ويبو، سيعمل Mate X7 بمعالج هواوي Kirin 9030، وقد يتوفر أيضا بإصدار Kirin 9030 Pro وفق بعض التقارير.

ومن المنتظر أن يقترن المعالج بذاكرة رام تصل إلى 20 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

أما الكاميرا الخلفية، فتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف سيحمل حساسي كاميرا رئيسيين بدقة 50 ميجابكسل، أحدهما بمستشعر 1/1.56 بوصة والآخر 1/1.3 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل للتصوير المقرب والمجهري، وكاميرا متعددة الأطياف بلون "الأحمر".

من المتوقع الكشف عن المواصفات الكاملة والأسعار رسميا في 25 نوفمبر.