التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
تكنولوجيا وسيارات

الظهور الأول لهاتف هواوي Mate X7 القابل للطي.. تصميم جديد يلفت الأنظار

هواوي Mate X7
هواوي Mate X7
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة هواوي مؤخرا عن تصميم سلسلة Mate 80 من هواتفها الرائدة، التي ستقدمها عالميا في الصين يوم 25 نوفمبر، إلى جانب هاتفها القابل للطي الجديد Mate X7. 

وبعد هذا الإعلان الأول عن Mate 80، كما منحتنا هواوي نظرة أولية على تصميم وألوان Mate X7، والذي يبدو أنه سيحصل على تغييرات طفيفة فقط مقارنة بالجيل السابق.

تصميم وألوان هواوي Mate X7

تظهر الصور الرسمية هاتف Mate X7 بثلاثة ألوان هي: الأبيض، الخمري، والبنفسجي، في حين يرجح أن تكشف هواوي عن خيارات لونية إضافية خلال حفل الإطلاق. 

ويبدو الجهاز أكثر نحافة قليلا من سابقه Mate X6، مع تغيير ملحوظ في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية.

هاتف Mate X7

ووفق الصور، أصبحت وحدة الكاميرا أكثر تنسيقا وأناقة، وتضم أربع عدسات من بينها عدسة بيريسكوب، بالإضافة إلى فلاش LED كبير، كما تؤكد المواد الترويجية اعتماد الهاتف على نظام التصوير XMAGE.

وفي فيديوهات تشويقية جديدة، ركزت هواوي على متانة تصميم Mate X7، مؤكدة أن الهاتف سيعتمد على الجيل الثاني من زجاج Kunlun لحماية الشاشة، إلى جانب حصوله على معيار مقاومة الماء والغبار IP58 وIP59.

هاتف Mate X7

المواصفات المتوقعة

بحسب المسرب الشهير "Digital Chat Station" على منصة ويبو، سيعمل Mate X7 بمعالج هواوي Kirin 9030، وقد يتوفر أيضا بإصدار Kirin 9030 Pro وفق بعض التقارير. 

ومن المنتظر أن يقترن المعالج بذاكرة رام تصل إلى 20 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

أما الكاميرا الخلفية، فتشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف سيحمل حساسي كاميرا رئيسيين بدقة 50 ميجابكسل، أحدهما بمستشعر 1/1.56 بوصة والآخر 1/1.3 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل للتصوير المقرب والمجهري، وكاميرا متعددة الأطياف بلون "الأحمر".

من المتوقع الكشف عن المواصفات الكاملة والأسعار رسميا في 25 نوفمبر. 

Mate X7 تصميم Mate X7 هواوي Mate X7 مواصفات Mate X7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

المجمع المقدس

المجمع المقدس يوضح موقفه من خدمة الشماسات بشرقي كندا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد