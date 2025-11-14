قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
هواوي تستعد لهاتف قابل للطي جديد.. ابتكار قد يهز عرش آيفون Fold

شيماء عبد المنعم

أفادت تقارير أن شركة هواوي تعمل على هاتف قابل للطي جديد لعام 2026 لمواجهة أول هاتف قابل للطي من آبل، iPhone Fold، ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز الجديد مختلفا عن Mate X8، مع ميزات وترقيات مثيرة.

وأشار DigitalChatStation، الخبير في أخبار الهواتف الصينية، إلى أن شركة صينية تعمل على جهاز قابل للطي جديد، مستخدما مصطلح “معالج الجيل N”، ما يوحي بأن الشركة هي هواوي وأن المعالج سيكون من سلسلة Kirin.

هواوي تستعد لهاتف قابل للطي جديد لمنافسة iPhone Fold القادم

من المتوقع أن يعتمد هاتف هواوي الجديد شاشة رئيسية بحجم 7.6 بوصة وشاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، وهو أصغر قليلا من Mate X7 وأكبر من Pura X، كما يرجح أن تأتي الشاشة بنسبة عرض مخصصة 14:10 لتقديم تجربة مشاهدة محسنة.

قد يأتي الهاتف بمعالج Kirin رائد، ليضمن أداء متفوقا في فئة الهواتف القابلة للطي، ومن المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بسعة أقل من 6000 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى مستشعر كاميرا كبير على شكل بيريسكوب، لتقديم أفضل تجربة تصوير ماكرو للمستخدمين.

المنافسة مع آبل

حتى الآن، لم تتضح جميع تفاصيل التصميم الجديد للهاتف، لكن المواصفات الأولية تبدو مشابهة لهاتف Apple iPhone Fold، الذي يتوقع أن يأتي بشاشة 7.7 بوصة ونسبة عرض 14.1:10، إلى جانب كاميرا متطورة.

يثير هاتف آبل القابل للطي حماس المستهلكين قبل إطلاقه، ومن المتوقع أن يرفع المنافسة بين شركات الهواتف القابلة للطي إلى مستويات جديدة، وستكون قدرة هواوي وهونر على مواجهة هذا التحدي خطوة مهمة في سوق الهواتف القابلة للطي خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أن شركة هواوي أعلنت مؤخرا عن هاتفها الذكي الجديد والأرفع Huawei Mate 70 Air، والذي يأتي كـ منافس لهاتف آيفون Air.

هواوي هاتف قابل للطي جديد iPhone Fold

طريقة عمل ميني بيتزا
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

