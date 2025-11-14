هواوي تستعد لهاتف قابل للطي جديد.. ابتكار قد يهز عرش آيفون Fold

أفادت تقارير أن شركة هواوي تعمل على هاتف قابل للطي جديد لعام 2026 لمواجهة أول هاتف قابل للطي من آبل، iPhone Fold، ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز الجديد مختلفا عن Mate X8، مع ميزات وترقيات مثيرة.

وأشار DigitalChatStation، الخبير في أخبار الهواتف الصينية، إلى أن شركة صينية تعمل على جهاز قابل للطي جديد، مستخدما مصطلح “معالج الجيل N”، ما يوحي بأن الشركة هي هواوي وأن المعالج سيكون من سلسلة Kirin.

هواوي تستعد لهاتف قابل للطي جديد لمنافسة iPhone Fold القادم

من المتوقع أن يعتمد هاتف هواوي الجديد شاشة رئيسية بحجم 7.6 بوصة وشاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، وهو أصغر قليلا من Mate X7 وأكبر من Pura X، كما يرجح أن تأتي الشاشة بنسبة عرض مخصصة 14:10 لتقديم تجربة مشاهدة محسنة.

قد يأتي الهاتف بمعالج Kirin رائد، ليضمن أداء متفوقا في فئة الهواتف القابلة للطي، ومن المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بسعة أقل من 6000 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى مستشعر كاميرا كبير على شكل بيريسكوب، لتقديم أفضل تجربة تصوير ماكرو للمستخدمين.

المنافسة مع آبل

حتى الآن، لم تتضح جميع تفاصيل التصميم الجديد للهاتف، لكن المواصفات الأولية تبدو مشابهة لهاتف Apple iPhone Fold، الذي يتوقع أن يأتي بشاشة 7.7 بوصة ونسبة عرض 14.1:10، إلى جانب كاميرا متطورة.

يثير هاتف آبل القابل للطي حماس المستهلكين قبل إطلاقه، ومن المتوقع أن يرفع المنافسة بين شركات الهواتف القابلة للطي إلى مستويات جديدة، وستكون قدرة هواوي وهونر على مواجهة هذا التحدي خطوة مهمة في سوق الهواتف القابلة للطي خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أن شركة هواوي أعلنت مؤخرا عن هاتفها الذكي الجديد والأرفع Huawei Mate 70 Air، والذي يأتي كـ منافس لهاتف آيفون Air.