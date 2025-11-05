قائمة أجهزة هواوي ستحصل على تحديث HarmonyOS 6.. هل جهازك بينها؟

أعلنت شركة هواوي، رسميا عن إطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام التشغيل HarmonyOS 6 بعد أشهر من الإعلان عن النظام في يونيو الماضي.
يأتي التحديث الجديد مع تصميم محسن مع تحديثات في الرسوم المتحركة، تخصيص شاشة القفل، وتحسين أداء واجهة المستخدم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ومن أبرز التحسينات التي طرأت على النظام الجديد هو المساعد الشخصي "شياوي" XiaoYi، الذي يتميز بقدرته على تقديم معلومات سياقية وتنفيذ المهام تلقائيا نيابة عن المستخدمين.
كما أعلنت هواوي عن قائمة الأجهزة التي ستحصل على النسخة التجريبية العامة من HarmonyOS 6، وهذه القائمة حاليا مخصصة للسوق الصيني، حيث سيحتاج المستخدمون إلى التسجيل في النسخة التجريبية عبر تطبيق "My Huawei".
الأجهزة التي ستحصل تحديث هواوي HarmonyOS 6
Huawei Mate 70
Huawei Mate 60
Huawei Mate X6
Huawei Mate X5 Series
Huawei Pura 80
Huawei Pura 70
Huawei Pura X Series
Huawei Pocket 2 Series
Huawei Nova 14
Huawei Nova 13
Huawei Nova 12
Huawei Nova Flip
Huawei Nova Flip S
Huawei MatePad Pro 13.2 (2025 & 2023)
Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)
Huawei MatePad 11 Pro (2024)
Huawei Mate XT
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)
Huawei MateBook Pro
Huawei Watch 5
Huawei Watch GT 5 Series
Huawei FreeBuds 6
Huawei FreeBuds 7i
Huawei FreeArc
Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition)
Huawei Enjoy 70X
Huawei MatePad Mini
Huawei MatePad Air (2024 & 2025)
Huawei MatePad 11.5S (2024 & 2025)
Huawei Watch Fit 4 Series
Huawei FreeBuds Pro 4
Huawei FreeClip 2
Huawei FreeClip
ووفقا للشركة، سيتم إطلاق النسخة التجريبية المغلقة في وقت لاحق من الشهر الجاري، ما يعني أن المزيد من المستخدمين سيحصلون على الفرصة لاختبار التحديثات قبل إطلاق النسخة النهائية.