قائمة أجهزة هواوي ستحصل على تحديث HarmonyOS 6.. هل جهازك بينها؟

أعلنت شركة هواوي، رسميا عن إطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام التشغيل HarmonyOS 6 بعد أشهر من الإعلان عن النظام في يونيو الماضي.

يأتي التحديث الجديد مع تصميم محسن مع تحديثات في الرسوم المتحركة، تخصيص شاشة القفل، وتحسين أداء واجهة المستخدم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



ومن أبرز التحسينات التي طرأت على النظام الجديد هو المساعد الشخصي "شياوي" XiaoYi، الذي يتميز بقدرته على تقديم معلومات سياقية وتنفيذ المهام تلقائيا نيابة عن المستخدمين.



كما أعلنت هواوي عن قائمة الأجهزة التي ستحصل على النسخة التجريبية العامة من HarmonyOS 6، وهذه القائمة حاليا مخصصة للسوق الصيني، حيث سيحتاج المستخدمون إلى التسجيل في النسخة التجريبية عبر تطبيق "My Huawei".



الأجهزة التي ستحصل تحديث هواوي HarmonyOS 6



Huawei Mate 70

Huawei Mate 60

Huawei Mate X6

Huawei Mate X5 Series

Huawei Pura 80

Huawei Pura 70

Huawei Pura X Series

Huawei Pocket 2 Series

Huawei Nova 14

Huawei Nova 13

Huawei Nova 12

Huawei Nova Flip

Huawei Nova Flip S

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025 & 2023)

Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)

Huawei MatePad 11 Pro (2024)



Huawei Mate XT

Huawei Mate XT Ultimate Design

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)

Huawei MateBook Pro

Huawei Watch 5

Huawei Watch GT 5 Series

Huawei FreeBuds 6

Huawei FreeBuds 7i

Huawei FreeArc

Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition)

Huawei Enjoy 70X

Huawei MatePad Mini

Huawei MatePad Air (2024 & 2025)

Huawei MatePad 11.5S (2024 & 2025)

Huawei Watch Fit 4 Series

Huawei FreeBuds Pro 4

Huawei FreeClip 2

Huawei FreeClip



ووفقا للشركة، سيتم إطلاق النسخة التجريبية المغلقة في وقت لاحق من الشهر الجاري، ما يعني أن المزيد من المستخدمين سيحصلون على الفرصة لاختبار التحديثات قبل إطلاق النسخة النهائية.