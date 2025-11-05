قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة أجهزة هواوي ستحصل على تحديث HarmonyOS 6.. هل جهازك بينها؟

أجهزة هواوي
أجهزة هواوي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هواوي، رسميا عن إطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام التشغيل HarmonyOS 6 بعد أشهر من الإعلان عن النظام في يونيو الماضي. 

يأتي التحديث الجديد مع تصميم محسن مع تحديثات في الرسوم المتحركة، تخصيص شاشة القفل، وتحسين أداء واجهة المستخدم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.


ومن أبرز التحسينات التي طرأت على النظام الجديد هو المساعد الشخصي "شياوي" XiaoYi، الذي يتميز بقدرته على تقديم معلومات سياقية وتنفيذ المهام تلقائيا نيابة عن المستخدمين.


كما أعلنت هواوي عن قائمة الأجهزة التي ستحصل على النسخة التجريبية العامة من HarmonyOS 6، وهذه القائمة حاليا مخصصة للسوق الصيني، حيث سيحتاج المستخدمون إلى التسجيل في النسخة التجريبية عبر تطبيق "My Huawei".
 

الأجهزة التي ستحصل تحديث هواوي HarmonyOS 6


Huawei Mate 70
Huawei Mate 60
Huawei Mate X6
Huawei Mate X5 Series
Huawei Pura 80
Huawei Pura 70
Huawei Pura X Series
Huawei Pocket 2 Series
Huawei Nova 14
Huawei Nova 13
Huawei Nova 12
Huawei Nova Flip
Huawei Nova Flip S
Huawei MatePad Pro 13.2 (2025 & 2023)
Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)
Huawei MatePad 11 Pro (2024)


Huawei Mate XT
Huawei Mate XT Ultimate Design
Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)
Huawei MateBook Pro
Huawei Watch 5
Huawei Watch GT 5 Series
Huawei FreeBuds 6
Huawei FreeBuds 7i
Huawei FreeArc
Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition)
Huawei Enjoy 70X
Huawei MatePad Mini
Huawei MatePad Air (2024 & 2025)
Huawei MatePad 11.5S (2024 & 2025)
Huawei Watch Fit 4 Series
Huawei FreeBuds Pro 4
Huawei FreeClip 2
Huawei FreeClip


ووفقا للشركة، سيتم إطلاق النسخة التجريبية المغلقة في وقت لاحق من الشهر الجاري، ما يعني أن المزيد من المستخدمين سيحصلون على الفرصة لاختبار التحديثات قبل إطلاق النسخة النهائية.

هواوي أجهزة هواوي تحديث HarmonyOS 6 تحديث هواوي HarmonyOS 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

ترشيحاتنا

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

تأشيرة العمرة

قبل ما تفكر في العمرة.. تعرف على تعديلات المملكة في الحصول على تأشيرة السعودية

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد