هواوي تستعد لكسر الحدود.. هاتف جديد بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل

تستعد شركة هواوي الصينية، لإثارة ضجة كبيرة في عالم الهواتف الذكية، حيث يشير تسريب جديد إلى أن عملاقة التكنولوجيا تعمل على هاتف ذكي مزود بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، ما قد يضع معيارا جديدا في التصوير الفوتوغرافي على الهواتف المحمولة.

وإذا كانت المعلومات دقيقة، فقد يكون هذا أول هاتف في العالم يحمل مثل هذا النظام، وربما يصل إلى الأسواق أسرع مما تتوقع.

جاءت المعلومات من المسرب الموثوق Digital Chat Station عبر منصة ويبو، الذي ألمح إلى أن هاتفا قيد الاختبار حاليا يحتوي على كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، ولم يذكر المسرب الشركة مباشرة، لكنه استخدم رمزا تعبيريا يرتبط غالبا بعلامة هواوي، وهو دليل ضمني لكنه قوي.

يعتقد أن الجهاز الغامض هو Huawei Pura 90 Ultra، خلفا لهاتف Pura 80 Ultra الذي أطلق في يونيو 2025 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيسل ومستشعر 1 بوصة ومعالجة XMAGE الخاصة بـ هواوي، ما جعله أحد أقوى الهواتف المزودة بكاميرات في العام.

وإذا تحقق التسريب الجديد، فقد يرتقي هاتف Pura القادم بمستوى التصوير الفوتوغرافي إلى آفاق جديدة تماما.

هاتف Pura 80 Ultra

من المثير للاهتمام أن مصدرا آخر على “ويبو” ذكر أن كل من Pura 90 Pro+ وPura 90 Ultra يخضعان للاختبارات بهذه الكاميرات المزدوجة، مما قد يجعل هواوي أول شركة تتجاوز حاجز 200 ميجابكسل في إعداد مزدوج للكاميرا، وهو إنجاز لم تصل إليه سامسونج ولا أي من منافسيها الصينيين بعد.

حتى الآن، لم يحدد موعد رسمي للإطلاق، لكن وفقا لأسلوب هواوي المعتاد، من المرجح أن يصل Pura 90 Ultra في منتصف عام 2026.

بعد أن كانت رائدة في إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي في العالم، قد تضيف هواوي الآن إنجازا جديدا إلى سجلها، لتصبح أول مصنع يقدم هاتفا بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل.