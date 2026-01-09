عودة الجوكر.. مفاجآت بـ تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار

تقام مساء غد السبت مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب أدرار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقرر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني إستبعاد محمود حسن تريزيجيه من المشاركة فى مباراة كوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان محمود حسن تريزيجيه قد تعرض لإصابة فى أربطة الكاحل فى مباراة بنين التي انتهت بفوز الفراعنة الكبار بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على التشكيل المتوقع أمام كوت ديفوار في المباراة المزمع إقامتها مساء غد السبت فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



وجاء التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر الوطني أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.



خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.



خط الهجوم عمر مرموش - محمد صلاح.