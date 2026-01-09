أجواء إيجابية داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار الحاسمة.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم عن آخر استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإيفواري، في اللقاء المرتقب ضمن منافسات الدور ربع النهائي (دور الـ8) من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجواء داخل معسكر المنتخب إيجابية للغاية، مشيرًا إلى ارتفاع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

وأضاف أن معظم لاعبي المنتخب شاركوا في المران الجماعي بشكل طبيعي، فيما اكتفى اللاعب محمود حسن تريزيجيه بأداء تدريبات الكرة الفردية فقط، في ظل محاولات الجهاز الطبي لتجهيزه للحاق بالمباراة بنسبة مشاركة محدودة.

وأكد على أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع حالة اللاعبين البدنية، في ظل أهمية المباراة وصعوبتها، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير بشكل منظم لتحقيق أفضل جاهزية ممكنة قبل اللقاء.