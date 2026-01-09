قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

نهائي مبكر في أمم أفريقيا.. مصر تصطدم بكوت ديفوار.. 8 قنوات مفتوحة تنقل المباراة مجانا

منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والإفريقية نحو مواجهة نارية من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره كوت ديفوار ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في لقاء يحمل كل ملامح "النهائي المبكر"، بعد نجاح المنتخبين في تجاوز عقبة دور الـ16 على حساب بنين وبوركينا فاسو على الترتيب.

ويدخل منتخب مصر المباراة مدعوما بحالة من التفاؤل والثقة في ظل العروض القوية التي قدمها منذ انطلاق البطولة وطموح مشروع لمواصلة الزحف نحو اللقب القاري الغائب منذ سنوات خاصة مع امتلاك المنتخب مزيجًا من الخبرة والقوة الهجومية القادرة على حسم المواجهات الكبرى.

ثلاثية بنين تؤكد جاهزية الفراعنة

وجاء تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد أداء قوي أمام منتخب بنين حيث نجح رفاق حسام حسن في حسم المواجهة بنتيجة 3-1 في لقاء عكس جاهزية فنية وبدنية عالية وسط إشادة واسعة بالروح القتالية والفاعلية الهجومية ما عزز آمال الجماهير في قدرة المنتخب على الذهاب بعيدًا في البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وأعلن التلفزيون الجزائري نقل عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر القناة الأرضية الأولى في إطار إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة الحدث القاري دون تشفير إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة الأخرى.

وتشمل القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة:

قناة TNT المغربية

قناة Arryadia HD الأرضية المغربية

قناة ORTM المالية

قناة RTS1 Sénégal السنغالية

قناة TVGE غينيا الاستوائية

قناة Canal 2 International الكاميرونية

قناة Max Sport 1 البلغارية

قناة Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

القنوات المشفرة ومنصات البث الرقمي

وتبث شبكة beIN Sports مباريات البطولة حصريًا عبر باقة beIN Max مع إتاحة البث المباشر من خلال منصتي TOD TV وbeIN Connect لتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ويخوض منتخب مصر مواجهة كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

مشوار منتخب مصر في البطولة

وتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا وزيمبابوي والتعادل سلبيا أمام أنجولا قبل أن يواصل مشواره بنجاح في الأدوار الإقصائية بتخطي منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16.

كوت ديفوار.. قوة هجومية وتوازن واضح

على الجانب الآخر، تأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع النهائي بعد فوز عريض على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في مباراة أظهر خلالها منتخب الأفيال قوة هجومية واضحة وتوازنا كبيرا ما يجعل مواجهته أمام مصر من أصعب اختبارات البطولة.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

تاريخ ذهبي للفراعنة

ويحمل منتخب مصر سجلًا تاريخيا استثنائيا في كأس الأمم الأفريقية حيث يتربع على عرش الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 بطولات، يليه الكاميرون بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب. 

كما يعد المنتخب المصري الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ26 ظهورا متقدما على كوت ديفوار وغانا.

وتبقى الذاكرة شاهدة على واحدة من أكثر مباريات البطولة تهديفا حين فاز منتخب مصر على نيجيريا بنتيجة 6-3 عام 1963 في مباراة تاريخية شهدت تسجيل 9 أهداف، لتظل علامة فارقة في سجل الكرة الأفريقية.

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
الرئيس ترامب
