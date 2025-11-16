هواوي تجهز ضربة كبرى.. تسريب يكشف أسرار هواتفها الجديدة قبل الإطلاق

تستعد شركة هواوي لعقد حدث إطلاق كبير في 25 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تكشف عن سلسلة Mate 80 الجديدة إلى جانب هاتف Mate X7 القابل للطي وجهاز MatePad Edge اللوحي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، سرب أحد الموثوقين، المعروف باسم UncleShan، تفاصيل واسعة عن أجهزة هواوي المقبلة تتضمن خيارات التخزين والألوان، ما يمنح الجمهور فكرة شبه كاملة قبل الإعلان الرسمي.

خيارات التخزين والألوان لسلسلة هواوي Huawei Mate 80

تشير التسريبات إلى أن سلسلة هواوي Mate 80 ستصل بعدة إصدارات، حيث سيأتي الإصدار الأساسي Mate 80 بخيارات تخزين تشمل 12 جيجابايت مع 256 جيجابايت، أو 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، وبألوان الأسود البركاني والأبيض الثلجي والأخضر والذهبي.

أما إصدار Mate 80 Pro، فيقال إنه سيطرح بسعات 16 جيجابايت مع 256 جيجابايت، أو 12 جيجابايت مع 512 جيجابايت، أو 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت، مع الاحتفاظ بباقة الألوان نفسها.

وتكشف التسريبات أيضا أن هاتف هواوي Mate 80 Pro Max سيقدم بسعات أعلى تشمل 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت و16 جيجابايت مع 1 تيرابايت، بألوان الأزرق السماوي والذهبي والأسود الليلي والفضي .

وبالنسبة للنسخة الفاخرة Mate 80 RS، فمن المتوقع أن تأتي بسعات 20 جيجابايت مع 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، وبخيارات لونية تشمل الأسود والأبيض والبنفسجي.

وتوضح المعلومات المسربة أن أجهزة السلسلة ستحمل بطاريات تتراوح سعاتها بين 5750 و6000 مللي أمبير، مع اعتماد تصميم شاشات مسطحة في جميع الطرازات.

Mate 80 Pro

مواصفات هاتف هواوي Mate X7

أما هاتف Mate X7 القابل للطي، فسيكون متاحا بنسختين أساسيتين بسعات 12 جيجابايت مع 256 جيجابايت و12 جيجابايت مع 512 جيجابايت، إضافة إلى نسخة Collector’s Edition التي يتوقع أن تتوفر بسعات 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت و1 تيرابابت، و20 جيجابايت مع 1 تيرابايت، وبخيارات لونية متعددة تشمل الأسود البركاني والبنفسجي والأحمر والأزرق والأبيض.

وتشير التسريبات كذلك إلى وجود جهاز قابل للطي آخر لم يكشف عن اسمه بعد، يتميز بتصميم نحيف شبيه بسلسلة GTS ومن دون مراوح تبريد.

أما جهاز MatePad Edge 14.2، فيأتي كخليفة لجهاز MateBook E بصيغة جهاز 2 × 1، ويقال إنه سيحصل على نظام تبريد ثنائي المراوح، وسيصل بلونين هما الفضي بضوء القمر والرمادي الفضائي العميق، مع خيارين من حيث السعة، الأول 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت، والثاني 24 جيجابايت مع 1 تيرابايت.

بهذه التسريبات، تبدو هواوي متجهة نحو إطلاق مجموعة واسعة من الأجهزة التي تستهدف مختلف الفئات، مع تعزيز مزايا الأداء والتصميم في محاولة للبقاء في صدارة المنافسة التقنية.