قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
الكبير كبير.. شوبير يشيد بالزمالك بعد تأهله لنهائي كأس السوبر
برقم الهاتف.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
مصرع شاب تحت عجلات القطار شمال بني سويف
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة وتصميم نحيف .. هواوي تكشف النقاب عن Huawei Mate 70 Air

Huawei Mate 70 Air
Huawei Mate 70 Air
شيماء عبد المنعم

أزاحت شركة هواوي، الستار رسميا عن هاتفها الذكي الجديد والأرفع Huawei Mate 70 Air، في الصين اليوم، والذي يعد منافسا مباشر لهاتف آيفون Air. 

ورغم أن سمك هاتف Huawei Mate 70 Air يصل إلى 6.6 ملم، ما يجعله أقل نحافة مقارنة بـ آيفون Air الذي يبلغ سمكه 5.6 ملم، إلا أن هواوي تقدم حزمة أكثر اكتمالا مع Mate 70 Air، حيث يأتي مع بطارية أكبر وكاميرات أفضل.

مواصفات هاتف Huawei Mate 70 Air

يتميز هاتف Huawei Mate 70 Air، بشاشة من نوع OLED بحجم 7 بوصات وبدقة 1.5K+ تبلغ 2760 × 1320 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ونسبة أبعاد 18.8:9.

يأتي هاتف Huawei Mate 70 Air، مع خيارين من المعالجات حسب التكوين، حيث يأتي بمعالج Kirin 9020B للإصدارات التي تحتوي على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ومع معالج Kirin 9020A للإصدارات التي تحتوي على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

يحتوي هاتف Huawei Mate 70 Air، على بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 66 وات عبر منفذ شحن من نوع USB 2.0.


 

هاتف Huawei Mate 70 Air

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرافي، تقدم هواوي إعداد كاميرا رباعية على ظهر الهاتف، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر كبير 1/1.3 بوصة، مصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 12 ميجابكسل مع تكبير 3x، ومستشعر متعدد الطيف من نوع Red Maple بدقة 1.5 ميجابكسل لتحسين دقة الألوان والتفاصيل في ظروف الإضاءة المختلفة.


 

Huawei Mate 70 Air

ولصور السيلفي، يحتوي هاتف Huawei Mate 70 Air، على كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل، مثبتة في فتحة ثقب مركزية.

يعمل هاتف Mate 70 Air بنظام HarmonyOS 5.1 الجديد من هواوي، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكة Wi-Fi 7+، وإرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية Beidou في كلا الاتجاهين، وفتح الهاتف باستخدام البصمة الجانبية.

كما يتمتع الهاتف بتصنيف IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، وهي مفاجأة رائعة بالنظر إلى تصميمه النحيف للغاية.

سعر Huawei Mate 70 Air

يتوفر هاتف Huawei Mate 70 Air بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والفضي، يأتي الهاتف مع أربع خيارات للتكوين:

- بسعة 12 + 256 جيجابايت بسعر 4199 يوان (حوالي 575 دولار أمريكي)

- بسعة 12 + 512 جيجابايت بسعر 4699 يوان (حوالي 645 دولار أمريكي)

- بسعة 16 + 256 جيجابايت بسعر 4699 يوان (حوالي 645 دولار أمريكي)

- بسعة 16 + 512 جيجابايت بسعر 5199 يوان (حوالي 715 دولار أمريكي).

Huawei Mate 70 Air سعر هواوي ميت 70 إير مواصفات هواوي ميت 70 اير هواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

فتاة - أرشيفية

هيام أمام محكمة الأسرة: اكتشف علاقة زوجي بطالبة ثانوي بعد 15 سنة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

ترشيحاتنا

صناعة السيارات

نائب الشيوخ: صناعة السيارات نقطة تحول للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

حزب المؤتمر

قيادي بالمؤتمر: الشراكة المصرية القطرية بعلم الروم تعكس قدرة الدولة على جذب استثمارات كبرى

علم الروم

قيادي بالجبهة الوطنية: صفقة علم الروم تؤكد قوة الاقتصاد المصري

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد