ببطارية ضخمة وتصميم نحيف .. هواوي تكشف النقاب عن Huawei Mate 70 Air

أزاحت شركة هواوي، الستار رسميا عن هاتفها الذكي الجديد والأرفع Huawei Mate 70 Air، في الصين اليوم، والذي يعد منافسا مباشر لهاتف آيفون Air.

ورغم أن سمك هاتف Huawei Mate 70 Air يصل إلى 6.6 ملم، ما يجعله أقل نحافة مقارنة بـ آيفون Air الذي يبلغ سمكه 5.6 ملم، إلا أن هواوي تقدم حزمة أكثر اكتمالا مع Mate 70 Air، حيث يأتي مع بطارية أكبر وكاميرات أفضل.

مواصفات هاتف Huawei Mate 70 Air

يتميز هاتف Huawei Mate 70 Air، بشاشة من نوع OLED بحجم 7 بوصات وبدقة 1.5K+ تبلغ 2760 × 1320 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ونسبة أبعاد 18.8:9.

يأتي هاتف Huawei Mate 70 Air، مع خيارين من المعالجات حسب التكوين، حيث يأتي بمعالج Kirin 9020B للإصدارات التي تحتوي على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ومع معالج Kirin 9020A للإصدارات التي تحتوي على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

يحتوي هاتف Huawei Mate 70 Air، على بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقوة 66 وات عبر منفذ شحن من نوع USB 2.0.





هاتف Huawei Mate 70 Air

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرافي، تقدم هواوي إعداد كاميرا رباعية على ظهر الهاتف، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر كبير 1/1.3 بوصة، مصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 12 ميجابكسل مع تكبير 3x، ومستشعر متعدد الطيف من نوع Red Maple بدقة 1.5 ميجابكسل لتحسين دقة الألوان والتفاصيل في ظروف الإضاءة المختلفة.





Huawei Mate 70 Air

ولصور السيلفي، يحتوي هاتف Huawei Mate 70 Air، على كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل، مثبتة في فتحة ثقب مركزية.

يعمل هاتف Mate 70 Air بنظام HarmonyOS 5.1 الجديد من هواوي، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكة Wi-Fi 7+، وإرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية Beidou في كلا الاتجاهين، وفتح الهاتف باستخدام البصمة الجانبية.

كما يتمتع الهاتف بتصنيف IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، وهي مفاجأة رائعة بالنظر إلى تصميمه النحيف للغاية.

سعر Huawei Mate 70 Air

يتوفر هاتف Huawei Mate 70 Air بثلاثة ألوان هي الأبيض والأسود والفضي، يأتي الهاتف مع أربع خيارات للتكوين:

- بسعة 12 + 256 جيجابايت بسعر 4199 يوان (حوالي 575 دولار أمريكي)

- بسعة 12 + 512 جيجابايت بسعر 4699 يوان (حوالي 645 دولار أمريكي)

- بسعة 16 + 256 جيجابايت بسعر 4699 يوان (حوالي 645 دولار أمريكي)

- بسعة 16 + 512 جيجابايت بسعر 5199 يوان (حوالي 715 دولار أمريكي).