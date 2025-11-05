قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة في سوق الساعات الذكية.. هواوي تتحدى عمالقة التكنولوجيا

شيماء عبد المنعم

تواصل شركة هواوي العودة بقوة إلى سوق الهواتف الذكية، وهو ما يبدو جليا أيضا في قطاع الساعات الذكية، وفقا لتقرير جديد، تواصل العلامة الصينية التربع على عرش سوق الساعات الذكية في الصين متفوقة على منافسيها، بما في ذلك شاومي وآبل.

أصدر تقرير جديد من شركة RUNTO Technology، حول سوق الأجهزة القابلة للارتداء في الصين، حيث كشف عن أداء أبرز 5 علامات تجارية في هذا المجال، وما حققته من مكاسب أو خسائر خلال الشهر الماضي.

هواوي تواصل الهيمنة على سوق الساعات الذكية

كما كان الحال في الربع السابق، تواصل هواوي الهيمنة على سوق الساعات الذكية في الصين، متحدية بذلك هيمنة شركات مثل شاومي وآبل، حيث تمتلك الشركة الصينية حصة سوقية تبلغ 30.8% وحصة مبيعات سنوية 30.4%، ورغم تراجع طفيف بنسبة 2% في النمو السنوي، إلا أن هذا التراجع يعد ضئيلا جدا.

وتستمر هواوي في تعزيز مكانتها في السوق من خلال أجهزة مثل Watch GT 6 Pro و Watch D2، التي ساعدت في الحفاظ على زخم الشركة في السوق. 

كما أن الشركة تستعد قريبا لإطلاق واحدة من أفضل ابتكاراتها في مجال الأجهزة القابلة للارتداء في الصين، وهي Watch Ultimate 2.

آبل وشاومي في المنافسة

تتمثل مفاجأة التقرير في أن أداء هواوي السوقي يكاد يعادل الحصص السوقية المجمعة لشركتي آبل وشاومي في تقرير مبيعات الساعات الذكية في الصين. 

حيث تأتي آبل في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 19.3% وزيادة في حصة المبيعات السنوية بنسبة 108.4%، مما يعكس تقدما بنسبة 6.4% هذا العام بعد إطلاق بعض الساعات الذكية المبتكرة. 

ومع ذلك، تواجه الشركة صعوبة في التوسع في الصين حيث يواجه منافسوها تحديات قوية في كل الأسواق.

أما شاومي فتأتي في المركز الثالث بحصة سوقية تصل إلى 12.6% ونمو مبيعات سنوي بنسبة 71%، كما تشهد الشركة زيادة سنوية في النمو بنسبة 2.4%. فيفو جاءت في المركز الرابع بحصة سوقية تبلغ 2.4%، بينما هونر في المركز الخامس.

نمو ملحوظ في مبيعات السوق

بشكل عام، بلغت مبيعات السوق في الصين 17.33 مليون وحدة، سواء عبر القنوات الإلكترونية أو المتاجر التقليدية، مما يمثل زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بالعام الماضي.

