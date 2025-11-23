تحديث جديد يجعل مشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون أسهل من أي وقت مضى بفضل هواوي و HarmonyOS 6

كشفت هواوي رسمياً عن تطبيق جديد متوفر على متجر آبل App Store يسمح لمستخدمي آيفون وآيباد بنقل الملفات مباشرة مع أجهزة هواوي المعتمدة على نظام HarmonyOS 6.0 فما فوق.

ويتيح التطبيق، الذي صُمم لتسهيل حياة مستخدمي النظامين، إمكانيات إرسال واستقبال الصور، الفيديو، جهات الاتصال، وأكثر من ذلك بسرعة وموثوقية عالية.

ينقل التطبيق تجربة الاتصال الرقمي إلى مستوى جديد، حيث يمكن البحث عن أجهزة HarmonyOS القريبة، واستعراض الملفات قبل النقل، وإدارة سجل التحويلات، وحتى التحكم عن بُعد في بعض الخصائص بين الأجهزة، بالإضافة لإمكانية تلقي الدعم الفني من داخل التطبيق.

رغم أن الخدمة حالياً متوفرة فقط في الصين بسبب قيود السوق والعقوبات الأمريكية، إلا أنها تمثل تغييرًا نوعيًا تجاه الانفتاح، إذ تسعى هواوي لتقوية حضورها أمام آبل في السوق الصيني مع تزايد نسبة مبيعات آيفون 17 هناك.

وتشير التوقعات إلى نية هواوي توسيع الخدمة عالميًا لاحقًا عند توافر الظروف القانونية والتقنية.

تحديات… وأمل بالمستقبل

تشير آراء المستخدمين واستفتاءات Phone Arena إلى وجود قلق من إمكانية عرقلة آبل مثل هذه الحلول في المستقبل، رغم الترحيب بهذه الخطوة التي تعزز التواصل وتقلل من احتكار الخدمات بين الأنظمة المنافسة.

تجربة مشاركة الملفات بين أجهزة أندرويد وآيفون تشهد نقلة نوعية بفضل هواوي وتطبيقها المخصص، ما قد يمنح المستخدمين حول العالم خيارات أسهل وأسرع لتبادل البيانات، وسط ترقب لمسار تطور الخدمة خارج الصين وحجم تأثيرها على العلاقة المستقبلية بين كبار المصنعين.