قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث جديد يجعل مشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون أسهل من أي وقت مضى بفضل هواوي و HarmonyOS 6

هواوي
هواوي
احمد الشريف

كشفت هواوي رسمياً عن تطبيق جديد متوفر على متجر آبل App Store يسمح لمستخدمي آيفون وآيباد بنقل الملفات مباشرة مع أجهزة هواوي المعتمدة على نظام HarmonyOS 6.0 فما فوق.

 ويتيح التطبيق، الذي صُمم لتسهيل حياة مستخدمي النظامين، إمكانيات إرسال واستقبال الصور، الفيديو، جهات الاتصال، وأكثر من ذلك بسرعة وموثوقية عالية.

ينقل التطبيق تجربة الاتصال الرقمي إلى مستوى جديد، حيث يمكن البحث عن أجهزة HarmonyOS القريبة، واستعراض الملفات قبل النقل، وإدارة سجل التحويلات، وحتى التحكم عن بُعد في بعض الخصائص بين الأجهزة، بالإضافة لإمكانية تلقي الدعم الفني من داخل التطبيق.

رغم أن الخدمة حالياً متوفرة فقط في الصين بسبب قيود السوق والعقوبات الأمريكية، إلا أنها تمثل تغييرًا نوعيًا تجاه الانفتاح، إذ تسعى هواوي لتقوية حضورها أمام آبل في السوق الصيني مع تزايد نسبة مبيعات آيفون 17 هناك.

وتشير التوقعات إلى نية هواوي توسيع الخدمة عالميًا لاحقًا عند توافر الظروف القانونية والتقنية.

تحديات… وأمل بالمستقبل

تشير آراء المستخدمين واستفتاءات Phone Arena إلى وجود قلق من إمكانية عرقلة آبل مثل هذه الحلول في المستقبل، رغم الترحيب بهذه الخطوة التي تعزز التواصل وتقلل من احتكار الخدمات بين الأنظمة المنافسة.

تجربة مشاركة الملفات بين أجهزة أندرويد وآيفون تشهد نقلة نوعية بفضل هواوي وتطبيقها المخصص، ما قد يمنح المستخدمين حول العالم خيارات أسهل وأسرع لتبادل البيانات، وسط ترقب لمسار تطور الخدمة خارج الصين وحجم تأثيرها على العلاقة المستقبلية بين كبار المصنعين.

هواوي HarmonyOS 6 أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلقي بيان مصر في الدورة 21 لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض

صندوق رعاية المبتكرين

صندوق النوابغ يطلق مبادرة Protect لدعم المبتكرين وحماية الملكية الفكرية

التصنيفات الدولية

إدراج 36 جامعة مصرية جديدة.. تفاصيل تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد