ريهام سعيد تناشد بمساعدة 22 طفلًا على إجراء جراحات دقيقة في القلب
تعليق ناري من عمرو أديب على أحداث السودان
تحرك رسمي من الأطباء في إصابة دكتور قافلة العطيات بقنا بطلق ناري
التنمية المحلية: تعزيز قدرات المحافظات في مجالات التخطيط والتنفيذ والمساءلة
تحميل كراسة الشروط.. خطوات التسجيل لحجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية
ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة في العالم.. تسريبات تؤكد: هاتف هواوي القابل للطي القادم بذاكرة 20 جيجابايت

هواوي
هواوي
احمد الشريف

​في خطوة تهدف لإعادة تعريف حدود الأداء في سوق الهواتف الذكية، تستعد شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، لإطلاق هاتفها القابل للطي من الجيل التالي، والذي من المتوقع أن يحدث ثورة في الصناعة بفضل مواصفات تقنية غير مسبوقة، وعلى رأسها ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 20 جيجابايت.

​تتوالى التقارير والتسريبات من مصادر موثوقة في سلاسل التوريد، مؤكدة أن هواوي لن تكتفي بالهيمنة على حصة سوق الهواتف القابلة للطي، بل تسعى لوضع معيار جديد للقوة والأداء. الهاتف الجديد، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيحمل اسم "Huawei Mate X8"، من المتوقع أن يكون أول هاتف قابل للطي في العالم يتم تزويده بهذا الحجم الهائل من الذاكرة.

​قفزة هائلة في الأداء وتعدد المهام

​تأتي هذه الأنباء لتؤكد طموح هواوي في تخطي جميع المنافسين. ففي حين أن معظم الهواتف الرائدة الحالية، بما في ذلك أجهزة "سامسونج جالاكسي زد فولد" و"جوجل بيكسل فولد"، تقدم ذاكرة عشوائية تتراوح بين 12 و 16 جيجابايت، فإن سعة 20 جيجابايت تمثل قفزة نوعية.

​هذا التحديث الضخم لا يُعد مجرد رقم للتسويق؛ بل يُترجم مباشرة إلى تجربة مستخدم فائقة السلاسة. ستسمح ذاكرة 20 جيجابايت للهاتف بتشغيل عدد هائل من التطبيقات في الخلفية، والتنقل بينها فوراً دون الحاجة لإعادة تحميلها. بالنسبة للمستخدمين المحترفين ومحبي الألعاب، يعني هذا أداءً أسرع، وقدرة فائقة على تحرير الفيديو والصور، وتجربة تعدد مهام حقيقية تضاهي أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

​هواوي قد تتخطى "Mate X7"

​أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذه التسريبات هو الاسم المحتمل للجهاز. تشير المصادر إلى أن هواوي قد تختار تخطي اسم "Mate X7" تمامًا، والانتقال مباشرة من "Mate X6" إلى "Mate X8". ليست هذه هي المرة الأولى التي تتبع فيها الشركة هذه الاستراتيجية، حيث سبق لها أن قفزت من "Mate X3" إلى "Mate X5". يفسر المحللون هذا بأنه تكتيك تسويقي للإشارة إلى أن التحديثات القادمة هي "قفزة جيلية" كاملة وليست مجرد تحسينات طفيفة.

​ما الذي نتوقعه أيضًا؟

​بعيدًا عن الذاكرة العشوائية، تلمح التقارير الأولية إلى أن هاتف "Mate X8" سيشهد "إعادة تصميم شاملة". وبينما لا تزال التفاصيل شحيحة، يُتوقع أن تركز هواوي على جعل الجهاز أنحف وأخف وزنًا، مع تحسينات جوهرية في تقنية المفصل (Hinge) لتقليل أثر "الثنية" في منتصف الشاشة، وهي نقطة التحدي الأكبر في جميع الهواتف القابلة للطي.

​كما يُرجح أن يتم تزويد الهاتف بأحدث معالجات Kirin من هواوي، وبطارية محسّنة، ونظام كاميرات متطور بالتعاون مع علامتها التجارية الخاصة XMAGE.

​سباق الذاكرة يشتد

​كانت سعة الذاكرة العشوائية الكبيرة (20 جيجابايت أو أكثر) حكرًا على هواتف الألعاب المتخصصة أو الإصدارات الفاخرة مثل طرازات "RS Ultimate Design" من هواوي. إن وصول هذه السعة إلى خط الإنتاج الرئيسي للهواتف القابلة للطي يمثل نقطة تحول، ويضع ضغطًا هائلاً على المنافسين مثل سامسونج وأوبو للاستثمار بقوة أكبر في سباق المواصفات.

​وفي انتظار الإعلان الرسمي من هواوي، الذي قد يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، يترقب مجتمع التكنولوجيا العالمي كيف سيبدو هذا "الوحش" القابل للطي، وكيف سيغير موازين القوى في واحدة من أسرع أسواق الهواتف نموًا.

​يقدم هذا الفيديو نظرة على هاتف هواوي القابل للطي ثلاث مرات، مما يعطيك فكرة عن ابتكارات الشركة المستمرة في هذا المجال.

Huawei هواوي شركة هواوي

