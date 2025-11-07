أخبار التكنولوجيا | جوجل تضيف ميزات ثورية لتطبيق الخرائط Maps.. هواوي تكشف النقاب عن هاتفها النحيف Huawei Mate 70 Air

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهند.. شلل كبير يضرب مطار أنديرا غاندي الدولي
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بعد انتظار طويل.. جوجل تتجاوز العقبة الكبرى في صفقتها مع Wiz

تجاوزت شركتا جوجل التابعة لـ ألفابت، وشركة الأمن السيبراني Wiz، عقبة مهمة في صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 32 مليار دولار، بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستختتم تحقيقها في الصفقة.

هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون

أعلنت شركة آبل، رسميا عن بدء طرح تحديث iOS 26.1 الذي يجلب مجموعة من الميزات الجديدة مع تحسينات في واجهة المستخدم والأداء.

مفاجأة من OpenAI.. حظر جديد يضرب "شات جي بي تي"| ما القصة؟
 

ردت OpenAI بقوة على التقارير المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي ادعت أن التحديثات الأخيرة في سياسة الاستخدام قد تفرض حظرا على “شات جي بي تي” ChatGPT في تقديم الاستشارات القانونية والطبية.

تريليون دولار على الطاولة.. لماذا يدعم جاك دورسي أجر إيلون ماسك الخيالي؟

أعرب جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، عن دعمه للحزمة المقترحة التي تبلغ قيمتها “تريليون دولار” للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك.

ببطارية ضخمة وتصميم نحيف.. هواوي تكشف النقاب Huawei Mate 70 Air

أزاحت شركة هواوي، الستار رسميا عن هاتفها الذكي الجديد والأرفع Huawei Mate 70 Air، في الصين اليوم، والذي يعد منافسا مباشر لهاتف آيفون Air.

بإمكانات Gemini.. جوجل تضيف ميزات ثورية لتطبيق الخرائط Maps

في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم في تطبيق Google Maps، أضافت شركة جوجل العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي.

موتورولا تكشف عن هاتفها النحيف Edge 70.. بسعر مغر ينافس آيفون وسامسونج

كشفت شركة موتورولا، عن هاتفها الجديد Edge 70، الذي يعد الهاتف الأكثر نحافة في تاريخ الشركة حتى الآن، ويهدف إلى منافسة هواتف مثل iPhone Air و Galaxy S25 Edge من سامسونج من حيث التصميم.

ميزة سرية في تطبيق رسائل آيفون قد تغير طريقة استخدامك للهاتف


أصبح تطبيق الرسائل في هواتف آيفون أكثر فائدة من ذي قبل، حيث قدمت آبل ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإجراء العمليات الرياضية والتحويلات الوحدوية مباشرة ضمن المحادثات، دون الحاجة لاستخدام تطبيقات أخرى مثل الآلة الحاسبة أو البحث عبر الإنترنت.

تسريبات تكشف تصميم iPhone 18 Air القادم من آبل

كشف تسريب جديد من المصدر الموثوق Digital Chat Station، عن أول لمحة للهاتف المقبل من آبل في سلسلة "Air"، وهو iPhone 18 Air.

