أخبار التكنولوجيا | جوجل تضيف ميزات ثورية لتطبيق الخرائط Maps.. هواوي تكشف النقاب عن هاتفها النحيف Huawei Mate 70 Air

تجاوزت شركتا جوجل التابعة لـ ألفابت، وشركة الأمن السيبراني Wiz، عقبة مهمة في صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 32 مليار دولار، بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستختتم تحقيقها في الصفقة.

أعلنت شركة آبل، رسميا عن بدء طرح تحديث iOS 26.1 الذي يجلب مجموعة من الميزات الجديدة مع تحسينات في واجهة المستخدم والأداء.

ردت OpenAI بقوة على التقارير المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي ادعت أن التحديثات الأخيرة في سياسة الاستخدام قد تفرض حظرا على “شات جي بي تي” ChatGPT في تقديم الاستشارات القانونية والطبية.

أعرب جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، عن دعمه للحزمة المقترحة التي تبلغ قيمتها “تريليون دولار” للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك.

أزاحت شركة هواوي، الستار رسميا عن هاتفها الذكي الجديد والأرفع Huawei Mate 70 Air، في الصين اليوم، والذي يعد منافسا مباشر لهاتف آيفون Air.

في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم في تطبيق Google Maps، أضافت شركة جوجل العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي.

كشفت شركة موتورولا، عن هاتفها الجديد Edge 70، الذي يعد الهاتف الأكثر نحافة في تاريخ الشركة حتى الآن، ويهدف إلى منافسة هواتف مثل iPhone Air و Galaxy S25 Edge من سامسونج من حيث التصميم.



أصبح تطبيق الرسائل في هواتف آيفون أكثر فائدة من ذي قبل، حيث قدمت آبل ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإجراء العمليات الرياضية والتحويلات الوحدوية مباشرة ضمن المحادثات، دون الحاجة لاستخدام تطبيقات أخرى مثل الآلة الحاسبة أو البحث عبر الإنترنت.

كشف تسريب جديد من المصدر الموثوق Digital Chat Station، عن أول لمحة للهاتف المقبل من آبل في سلسلة "Air"، وهو iPhone 18 Air.