تسريبات تكشف تصميم iPhone 18 Air القادم من آبل

آيفون إير
آيفون إير
شيماء عبد المنعم

كشف تسريب جديد من المصدر الموثوق Digital Chat Station، عن أول لمحة للهاتف المقبل من آبل في سلسلة "Air"، وهو iPhone 18 Air.

ومن خلال المعلومات المسربة، يبدو أن آبل لا تسعى إلى تجارب جريئة هذه المرة، بل تركز على تحسين الصيغة التقليدية التي اعتادت عليها، مع تصميم مألوف وحواف أنحف، مع التركيز على الوضوح والخفة.

شاشة 6.5 بوصة مع معدل تحديث أسرع

بحسب التسريب، سيأتي iPhone 18 Air بشاشة حجمها 6.5 بوصة مع معدل تحديث عال، من المتوقع أن يصل إلى 120 هرتز، مما يضعه في نفس مستوى طرازات Pro من آبل من حيث السلاسة، مما يمنح المستخدمين تجربة تمرير سلسة ورسوم متحركة سريعة دون الحاجة إلى الدفع مقابل طراز Pro.

iPhone 18 Air

عدستان بدقة 48 ميجابكسل

من المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل، حيث تضم عدسة رئيسية وأخرى واسعة الزاوية، يعد هذا التحديث تحسنا كبيرا في كاميرات سلسلة Air، التي كانت في السابق أقل تنوعا في الإمكانيات مقارنة بالطرازات الأخرى.

ومع ذلك، لا يبدو أن هناك عدسة تليفوتوغرافية في الطريق، وهو أمر قد يكون محبطا للبعض، لكن مع التحسين المستمر في معالجة الصور عبر البرمجيات، من المحتمل أن لا يشعر الكثير من المستخدمين بغياب العدسة الإضافية، خاصة إذا استمر تحسن التكبير البرمجي.

الهوية المميزة لـ "Air"

تسعى آبل إلى الحفاظ على هوية "Air" الخاصة بالهاتف، مع تصميم نحيف للغاية يسهل حمله، هذه الميزة تضمن للهاتف مكانة خاصة في سلسلة آبل، حيث أنه أخف من الطرازات التقليدية، ومع ذلك يحتفظ بمظهره الفاخر. 

لا يبدو أن iPhone 18 Air يهدف إلى مفاجأة المستخدمين، بل يبدو أن آبل تركز على تحسين ما يحبه الناس بالفعل في هواتف آيفون الراحة، الاعتمادية، والجمال البسيط، إذا حافظت آبل على السعر المعقول، قد يصبح هذا الهاتف هو المفضل بين المستخدمين في العام المقبل.


أهم المميزات للهاتف القادم

- شاشة بحجم 6.5 بوصة مع معدل تحديث عال وإطار نحيف.
- التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد يبقى جزءا من التصميم.
- كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل.
- لا توجد عدسة تليفوتوغرافية، لكن البرمجيات قد تعوض الفارق.
- الحفاظ على فلسفة "Air" التي تتميز بالخفة والتصميم المتقن.

iPhone 18 Air آيفون إير مواصفات iPhone 18 Air

