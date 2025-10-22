آيفون Air يتفوق والـ Galaxy في ورطة.. الهواتف فائقة النحافة تواجه مصيرا غامضا

في عالم الهواتف الذكية، لا يعني الابتكار بالضرورة النجاح، فبينما استطاعت سامسونج أن تثبت أقدامها كقائدة في سوق الهواتف القابلة للطي، مع سبعة أجيال متتالية من أجهزة Galaxy Z Fold وZ Flip، لم تنج محاولات أخرى من فشل ذريع مثل iPhone Plus وiPhone Mini، اللذين اختفيا سريعا رغم الضجة التي رافقت إطلاقهما.

ويبدو أن الأنظار تتجه الآن إلى فئة جديدة من الأجهزة تسعى لكسر القواعد التقليدية وزهي الهواتف فائقة النحافة، هذه الفئة، التي تضم أجهزة مثل Galaxy S25 Edge وiPhone Air، وعدت بتجربة استخدام مختلفة تعتمد على التصميم الخفيف والأنيق، لكنها تواجه منذ البداية مؤشرات أداء غير مبشرة، قد تنذر بنهاية مبكرة قبل أن تبدأ الثورة الموعودة.

تشير التقارير الأولية وتوجهات السوق إلى تراجع في مبيعات Galaxy S25 Edge، مع توقعات بإلغاء الجيل القادم منه، في المقابل، يحظى iPhone Air باهتمام أكبر نسبيا من قاعدة مستخدمي آبل، بفضل استراتيجيته التسويقية التي ركزت على التصميم والهوية أكثر من المواصفات.

فوفقا لتقرير جديد صادر عن موقع Newspim الكوري الجنوبي، تفكر سامسونج في إيقاف إنتاج هاتفها Galaxy S26 Edge، الجيل الجديد من هاتفها فائق النحافة Galaxy S25 Edge بسماكة 5.8 ملم، والذي أطلق في وقت سابق من هذا العام.

ويعود السبب، بحسب التقرير، إلى ضعف المبيعات التي لم ترق لتوقعات الشركة.

Galaxy S25 Edge وiPhone Air

القرار يبدو منطقيا من الناحية التجارية فإذا كان المستهلكون لا يقبلون على المنتج، لا جدوى من الاستمرار في بيعه، ولكن خلف الكواليس، قد تكون هناك أسباب أعمق تتعلق بالتحديات التقنية المرتبطة بتصميم هواتف بهذه النحافة الشديدة.

حدود الابتكار في الهاتف النحيف

كما أشار ريموند وونج، المحرر التقني في موقع Gizmodo، فإن تطوير هاتف فائق النحافة من جيل إلى آخر ليس بالأمر السهل، فالمساحة الداخلية المحدودة تجعل من الصعب تحسين الكاميرات أو إضافة مزايا جديدة، وهو ما يفسر لماذا لا ينبغي للمستخدمين أن يتوقعوا مثلا كاميرا واسعة الزاوية في الجيل التالي من iPhone Air.

في حالة آبل، وضعت الشركة جميع مكونات الكاميرا والمعالجة في جزء صغير أعلى جهاز iPhone Air، فيما خصص باقي الجسم تقريبا للبطارية.

ومع أن الابتكارات المستقبلية في تقنيات البطاريات قد تفتح المجال أمام تحسينات أخرى، إلا أن ذلك يظل في إطار التوقعات، وليس الواقع.

جمهور محدود وأولويات مختلفة

ورغم الإعجاب الهندسي الكبير بهواتف مثل iPhone Air، فإنها قد لا تلبي احتياجات جميع المستخدمين، فالبعض لا يزال يعطي الأولوية لعوامل مثل جودة الكاميرا أو عمر البطارية، وهي نقاط قد تتراجع فيها الهواتف فائقة النحافة لصالح التصميم.

مستقبل غامض

حتى الآن، لا شيء مؤكد، ولكن مؤشرات السوق الأولية لا تبدو واعدة. فمع تراجع مبيعات Galaxy S26 Edge واحتمالية إلغائه، يتزايد الشك في قدرة هذه الفئة على الاستمرار.

وبحسب ما يراه بعض المحللين، فإن "الهواتف فائقة النحافة" قد تكون تسير على جليد رقيق فكرة واعدة على الورق، لكنها غير قابلة للصمود في ساحة تنافسية تشهد تطورا سريعا وتغييرا دائما في أذواق المستهلكين.