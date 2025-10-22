قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
تكنولوجيا وسيارات

آيفون Air يتفوق والـ Galaxy في ورطة.. الهواتف فائقة النحافة تواجه مصيرا غامضا

شيماء عبد المنعم

في عالم الهواتف الذكية، لا يعني الابتكار بالضرورة النجاح، فبينما استطاعت سامسونج أن تثبت أقدامها كقائدة في سوق الهواتف القابلة للطي، مع سبعة أجيال متتالية من أجهزة Galaxy Z Fold وZ Flip، لم تنج محاولات أخرى من فشل ذريع مثل iPhone Plus وiPhone Mini، اللذين اختفيا سريعا رغم الضجة التي رافقت إطلاقهما.

ويبدو أن الأنظار تتجه الآن إلى فئة جديدة من الأجهزة تسعى لكسر القواعد التقليدية وزهي الهواتف فائقة النحافة، هذه الفئة، التي تضم أجهزة مثل Galaxy S25 Edge وiPhone Air، وعدت بتجربة استخدام مختلفة تعتمد على التصميم الخفيف والأنيق، لكنها تواجه منذ البداية مؤشرات أداء غير مبشرة، قد تنذر بنهاية مبكرة قبل أن تبدأ الثورة الموعودة.

تشير التقارير الأولية وتوجهات السوق إلى تراجع في مبيعات Galaxy S25 Edge، مع توقعات بإلغاء الجيل القادم منه، في المقابل، يحظى iPhone Air باهتمام أكبر نسبيا من قاعدة مستخدمي آبل، بفضل استراتيجيته التسويقية التي ركزت على التصميم والهوية أكثر من المواصفات.

فوفقا لتقرير جديد صادر عن موقع Newspim الكوري الجنوبي، تفكر سامسونج في إيقاف إنتاج هاتفها Galaxy S26 Edge، الجيل الجديد من هاتفها فائق النحافة Galaxy S25 Edge بسماكة 5.8 ملم، والذي أطلق في وقت سابق من هذا العام. 

ويعود السبب، بحسب التقرير، إلى ضعف المبيعات التي لم ترق لتوقعات الشركة.

Galaxy S25 Edge وiPhone Air

القرار يبدو منطقيا من الناحية التجارية فإذا كان المستهلكون لا يقبلون على المنتج، لا جدوى من الاستمرار في بيعه، ولكن خلف الكواليس، قد تكون هناك أسباب أعمق تتعلق بالتحديات التقنية المرتبطة بتصميم هواتف بهذه النحافة الشديدة.

حدود الابتكار في الهاتف النحيف

كما أشار ريموند وونج، المحرر التقني في موقع Gizmodo، فإن تطوير هاتف فائق النحافة من جيل إلى آخر ليس بالأمر السهل، فالمساحة الداخلية المحدودة تجعل من الصعب تحسين الكاميرات أو إضافة مزايا جديدة، وهو ما يفسر لماذا لا ينبغي للمستخدمين أن يتوقعوا مثلا كاميرا واسعة الزاوية في الجيل التالي من iPhone Air.

في حالة آبل، وضعت الشركة جميع مكونات الكاميرا والمعالجة في جزء صغير أعلى جهاز iPhone Air، فيما خصص باقي الجسم تقريبا للبطارية. 

ومع أن الابتكارات المستقبلية في تقنيات البطاريات قد تفتح المجال أمام تحسينات أخرى، إلا أن ذلك يظل في إطار التوقعات، وليس الواقع.

جمهور محدود وأولويات مختلفة

ورغم الإعجاب الهندسي الكبير بهواتف مثل iPhone Air، فإنها قد لا تلبي احتياجات جميع المستخدمين، فالبعض لا يزال يعطي الأولوية لعوامل مثل جودة الكاميرا أو عمر البطارية، وهي نقاط قد تتراجع فيها الهواتف فائقة النحافة لصالح التصميم.

مستقبل غامض

حتى الآن، لا شيء مؤكد، ولكن مؤشرات السوق الأولية لا تبدو واعدة. فمع تراجع مبيعات Galaxy S26 Edge واحتمالية إلغائه، يتزايد الشك في قدرة هذه الفئة على الاستمرار.

وبحسب ما يراه بعض المحللين، فإن "الهواتف فائقة النحافة" قد تكون تسير على جليد رقيق فكرة واعدة على الورق، لكنها غير قابلة للصمود في ساحة تنافسية تشهد تطورا سريعا وتغييرا دائما في أذواق المستهلكين.

سامسونج الهواتف فائقة النحافة Galaxy S25 Edge iPhone Air

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

انهيار منزل بملوي

بالأسماء.. وفاة صغير وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل بإحدى قرى ملوي بالمنيا

وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية للمكتب الثقافي المصري بباريس

لتعزيز الشراكات التعليمية الدولية.. وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية للمكتب الثقافي المصري بباريس

حريق

السيطرة على حريق في مخزن كرتون بالقليوبية

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

