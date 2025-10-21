قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي
إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء عاصفة في شمال فرنسا
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تلغي إطلاق Galaxy S26 Edge وتقرير يكشف السبب

احمد الشريف

كشفت تقارير رسمية وتقنية حديثة أن شركة سامسونج قد قررت إلغاء إطلاق هاتف Galaxy S26 Edge في سلسلة هواتفها المنتظرة لعام 2026، وجاء القرار بعد مراجعة أداء مبيعات الإصدار السابق Galaxy S25 Edge التي جاءت أقل بكثير من توقعات الشركة، وبذلك تتجه سامسونج لإصدار ثلاثة أجهزة رئيسية فقط: Galaxy S26 (الأساسي)، +Galaxy S26، وGalaxy S26 Ultra، بدلاً من أربعة كما كان معتادًا.​

الأسباب وراء الإلغاء

بحسب تصريحات لمسؤولين في سامسونج وتقارير من كوريا الجنوبية، فإن ضعف الطلب والمبيعات على Galaxy S25 Edge كان السبب الأساسي وراء وقف إصدار S26 Edge. 

تظهر الأرقام  أن Galaxy S25 Edge لم يتجاوز 1.31 مليون وحدة مباعة حتى منتصف أغسطس 2025، فيما حققت بقية الطرازات (S25، S25+، S25 Ultra) نتائج أفضل بكثير تجاوز بعضها حاجز الـ12 مليون وحدة. كما أن توجه العملاء نحو نماذج بمواصفات أقوى أو بطاريات أكبر جعل هواتف Edge النحيفة والأنيقة أقل جاذبية في الأسواق العالمية.​

استراتيجية سامسونج الجديدة

فضلت سامسونج استبدال الهاتف الملغى بنموذج +Galaxy S26، الذي يجمع بين الأداء العالي وبعض خيارات التصميم التي أعجبت المستخدمين في السابق، دون التضحية بالمواصفات لصالح التصميم فقط. وتؤكد التقارير أن الشركة بصدد تقييم هوية سلسلة Edge مع إمكانية العودة مستقبلاً بنموذج جديد إذا تغيرت توجهات السوق.​

تصريحات رسمية وتوقعات مستقبلية

حتى الآن لم يصدر بيان رسمي نهائي حول مستقبل خط Edge بشكل مطلق، إلا أن معظم المصادر تؤكد أن إلغاء S26 Edge أصبح شبه نهائي لهذا الجيل على الأقل.​

هذا التغيير يمثل تحولاً في فلسفة سامسونج نحو التركيز على الهواتف الأكثر مبيعاً والأقوى تقنياً، استجابةً لمعطيات السوق الفعلية وتفضيلات المستخدمين التي أصبحت تميل لخيارات الأداء والبطارية على حساب التصاميم فائقة النحافة

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

جانب من حملات حي الكوثر بسوهاج

حملات مكثفة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات من الشوارع العامة بسوهاج.. صور

جامعه دمياط

شاهد.. مبادرة مكافحة الإدمان بكلية العلوم في دمياط

جولة شادر الأربعين

للوقوف على معدلات الإنجاز.. سكرتير قنا يتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع شادر الأربعين

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

