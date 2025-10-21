سامسونج تلغي إطلاق Galaxy S26 Edge وتقرير يكشف السبب

كشفت تقارير رسمية وتقنية حديثة أن شركة سامسونج قد قررت إلغاء إطلاق هاتف Galaxy S26 Edge في سلسلة هواتفها المنتظرة لعام 2026، وجاء القرار بعد مراجعة أداء مبيعات الإصدار السابق Galaxy S25 Edge التي جاءت أقل بكثير من توقعات الشركة، وبذلك تتجه سامسونج لإصدار ثلاثة أجهزة رئيسية فقط: Galaxy S26 (الأساسي)، +Galaxy S26، وGalaxy S26 Ultra، بدلاً من أربعة كما كان معتادًا.​

الأسباب وراء الإلغاء

بحسب تصريحات لمسؤولين في سامسونج وتقارير من كوريا الجنوبية، فإن ضعف الطلب والمبيعات على Galaxy S25 Edge كان السبب الأساسي وراء وقف إصدار S26 Edge.

تظهر الأرقام أن Galaxy S25 Edge لم يتجاوز 1.31 مليون وحدة مباعة حتى منتصف أغسطس 2025، فيما حققت بقية الطرازات (S25، S25+، S25 Ultra) نتائج أفضل بكثير تجاوز بعضها حاجز الـ12 مليون وحدة. كما أن توجه العملاء نحو نماذج بمواصفات أقوى أو بطاريات أكبر جعل هواتف Edge النحيفة والأنيقة أقل جاذبية في الأسواق العالمية.​

استراتيجية سامسونج الجديدة

فضلت سامسونج استبدال الهاتف الملغى بنموذج +Galaxy S26، الذي يجمع بين الأداء العالي وبعض خيارات التصميم التي أعجبت المستخدمين في السابق، دون التضحية بالمواصفات لصالح التصميم فقط. وتؤكد التقارير أن الشركة بصدد تقييم هوية سلسلة Edge مع إمكانية العودة مستقبلاً بنموذج جديد إذا تغيرت توجهات السوق.​

تصريحات رسمية وتوقعات مستقبلية

حتى الآن لم يصدر بيان رسمي نهائي حول مستقبل خط Edge بشكل مطلق، إلا أن معظم المصادر تؤكد أن إلغاء S26 Edge أصبح شبه نهائي لهذا الجيل على الأقل.​

هذا التغيير يمثل تحولاً في فلسفة سامسونج نحو التركيز على الهواتف الأكثر مبيعاً والأقوى تقنياً، استجابةً لمعطيات السوق الفعلية وتفضيلات المستخدمين التي أصبحت تميل لخيارات الأداء والبطارية على حساب التصاميم فائقة النحافة