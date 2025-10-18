سامسونج تواجه عقبات تؤجل إطلاق سلسلة Galaxy S26

تواجه شركة سامسونج تحديات كبيرة تسببت في تأجيل إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S26، وذلك بعد تقارير متعددة أكدت وجود مشاكل في التطوير أثرت بشكل مباشر على الجدول الزمني الذي اعتادت الشركة اتباعه في كل عام.​

تفاصيل التأجيل والأسباب الرئيسية

بحسب المصادر التقنية، كان من المفترض أن تُطلق سامسونج سلسلة Galaxy S26 في يناير 2026 كما جرت العادة في السنوات السابقة، إلا أن عقبات في تطوير وتصميم الطراز الأساسي "جالاكسي S26" دفعت الشركة إلى تأجيل الإطلاق حتى مارس 2026.

وتكمن العقبة الرئيسية في صعوبات هندسية متعلقة بتحسين أداء الجهاز وأساليب التصنيع الخاصة به، وخاصة في المكونات الأساسية لطراز S26 العادي، فيما أكدت تقارير أن طراز Galaxy S26 Ultra المتقدم أنهى مراحل التطوير بشكل شبه كامل وجاهز للإنتاج.​​

تغييرات في تشكيلة السلسلة والتركيز الجديد

نتج عن الأزمة التأجيل أيضاً قرارات استراتيجية جديدة، حيث قررت سامسونج إلغاء إصدار Galaxy S26 Edge نهائيًا بسبب ضعف مبيعات نسخة S25 Edge السابقة، مع توجيه الجهود إلى تعزيز إصدارات Galaxy S26+ وS26 Ultra فقط.

كما كشفت التقارير عن نية الشركة تبنّي معالجات مختلفة حسب الطراز؛ إذ من المنتظر أن تعمل نسخة Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما ستعتمد النسخ العادية على معالج Exynos 2600 من تطوير سامسونج.​​

أثر التأجيل على استراتيجية سامسونج وموقف السوق

يشكل هذا التأجيل سابقة لم تحدث منذ سنوات لسامسونج، وقد يؤثر على موقع الشركة التنافسي أمام منافسين يطرحون هواتفهم عادة في يناير وفبراير كل عام. ويعكس ذلك صعوبات في مواكبة متطلبات السوق المتسارعة وتحديات التصنيع الحديثة. مع ذلك، تشير بعض المصادر أن الشركة فضلت التأجيل للإسراع في معالجة المشكلات التقنية وضمان إطلاق منتج متكامل دون تنازلات تؤثر في جودة وسمعة السلسلة.​

توقعات مستقبلية للسلسلة

من المتوقع أن تعلن سامسونج بشكل رسمي عن الجدول الجديد للإطلاق مع بداية عام 2026، وأن تركز على تصحيح الأخطاء وتقديم سلسلة تجسد فلسفة الاعتمادية والجودة التي عُرفت بها أجهزة Galaxy S. كما يرجح أن تكون مواصفات S26 Ultra محط اهتمام كبير، نظراً للتحديثات في الشاشة والمعالج والتصميم.​​

بهذا التأجيل، تدخل سامسونج مرحلة حرجة في سوق الهواتف الذكية، ويترقب المحللون إعلانها الرسمي المقبل لمعرفة كيف ستتجاوز هذه العقبات وتستعيد ريادتها في القطاع.