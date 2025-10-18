قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن قصف غواصة تحمل مخدرات لحظة توجهها لسواحل الولايات المتحدة
كيشو: إجراءات اللعب باسم الولايات المتحدة لم تنته بعد وصعب جدا أرفع علم بلد تانية
وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بالعيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء بالزيتون
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تواجه عقبات تؤجل إطلاق سلسلة Galaxy S26

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

تواجه شركة سامسونج تحديات كبيرة تسببت في تأجيل إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S26، وذلك بعد تقارير متعددة أكدت وجود مشاكل في التطوير أثرت بشكل مباشر على الجدول الزمني الذي اعتادت الشركة اتباعه في كل عام.​

تفاصيل التأجيل والأسباب الرئيسية

بحسب المصادر التقنية، كان من المفترض أن تُطلق سامسونج سلسلة Galaxy S26 في يناير 2026 كما جرت العادة في السنوات السابقة، إلا أن عقبات في تطوير وتصميم الطراز الأساسي "جالاكسي S26" دفعت الشركة إلى تأجيل الإطلاق حتى مارس 2026. 

وتكمن العقبة الرئيسية في صعوبات هندسية متعلقة بتحسين أداء الجهاز وأساليب التصنيع الخاصة به، وخاصة في المكونات الأساسية لطراز S26 العادي، فيما أكدت تقارير أن طراز Galaxy S26 Ultra المتقدم أنهى مراحل التطوير بشكل شبه كامل وجاهز للإنتاج.​​

تغييرات في تشكيلة السلسلة والتركيز الجديد

نتج عن الأزمة التأجيل أيضاً قرارات استراتيجية جديدة، حيث قررت سامسونج إلغاء إصدار Galaxy S26 Edge نهائيًا بسبب ضعف مبيعات نسخة S25 Edge السابقة، مع توجيه الجهود إلى تعزيز إصدارات Galaxy S26+ وS26 Ultra فقط.

 كما كشفت التقارير عن نية الشركة تبنّي معالجات مختلفة حسب الطراز؛ إذ من المنتظر أن تعمل نسخة Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما ستعتمد النسخ العادية على معالج Exynos 2600 من تطوير سامسونج.​​

أثر التأجيل على استراتيجية سامسونج وموقف السوق

يشكل هذا التأجيل سابقة لم تحدث منذ سنوات لسامسونج، وقد يؤثر على موقع الشركة التنافسي أمام منافسين يطرحون هواتفهم عادة في يناير وفبراير كل عام. ويعكس ذلك صعوبات في مواكبة متطلبات السوق المتسارعة وتحديات التصنيع الحديثة. مع ذلك، تشير بعض المصادر أن الشركة فضلت التأجيل للإسراع في معالجة المشكلات التقنية وضمان إطلاق منتج متكامل دون تنازلات تؤثر في جودة وسمعة السلسلة.​

توقعات مستقبلية للسلسلة

من المتوقع أن تعلن سامسونج بشكل رسمي عن الجدول الجديد للإطلاق مع بداية عام 2026، وأن تركز على تصحيح الأخطاء وتقديم سلسلة تجسد فلسفة الاعتمادية والجودة التي عُرفت بها أجهزة Galaxy S. كما يرجح أن تكون مواصفات S26 Ultra محط اهتمام كبير، نظراً للتحديثات في الشاشة والمعالج والتصميم.​​

بهذا التأجيل، تدخل سامسونج مرحلة حرجة في سوق الهواتف الذكية، ويترقب المحللون إعلانها الرسمي المقبل لمعرفة كيف ستتجاوز هذه العقبات وتستعيد ريادتها في القطاع.

سامسونج Galaxy S26 جالاكسي S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. جسر حضاري يربط بين ماض عريق ومستقبل طموح بعدسة شابة

حرق مكشوف لمخلفات الذرة الشامية

عقوبات رادعة تنتظرهم.. تحرير 8 محاضر حرق مكشوف في 3 مراكز بأسيوط

محافظ الغربية

عقب ختام المولد..محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المسجد الأحمدي

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد