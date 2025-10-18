سامسونج توقف مؤقتًا تحديث One UI 8 (أندرويد 16) لهواتف Galaxy S24 وS22

أعلنت مصادر موثوقة أن شركة Samsung أوقفت مؤقتًا طرح تحديث واجهة الاستخدام One UI 8 المبني على نظام Android 16 في كوريا الجنوبية لطرازات Galaxy S24 و Galaxy S24+ و Galaxy S24 Ultra، عقب اكتشاف «مشكلة محتملة في البرمجيات» بحسب تقارير التقنية.

طرازات إضافية متأثرة وجدول التوقف

الإيقاف شمل أيضًا نسخة Galaxy S24 FE ونُقلت نفس الخطوة سابقًا لطرازات Galaxy S22، التي توقّفت سامسونج تحديثها أيضاً بعد أيام من إطلاقه—ما يشير إلى أن الخلل ربما أثر عدة نُسخ من التحديث أو توقّعاته.

تأثير القرار ورسالة سامسونج

حتى الآن، لم تصدر سامسونج بيانًا رسميًا مفصلاً بأسباب الإيقاف أو تاريخ إعادة إطلاق التحديث، لكنها أزالت روابط التحميل للتحديث من خوادمها في كوريا. وتشير التقارير إلى أن الإيقاف يأتي كخطوة وقائية لضمان استقرار النظام قبل توافر النسخة العالمية.

ماذا يعني ذلك لمستخدمي Galaxy؟

إذا كنت من مستخدمي Galaxy S24 أو S22/FE، فإن التحديث المنتظر قد يتأخر أو يُعاد الإطلاق بإصدار مصحّح لاحقًا.

يُنصح بالبقاء على الإصدار الحالي حتى يصدر تأكيد رسمي من سامسونج بتسوية المشكلات وإعادة إطلاق التحديث بشكل آمن.