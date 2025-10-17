قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها
اتحاد طنجة يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا
لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي
الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح
Galaxy S25 FE يعود بقوة ويُعادل سعر منافسه Pixel 9a

Samsung
Samsung
احمد الشريف

شهد سوق الهواتف المتوسطة-الراقية، منافسة جديدة ومحتدمة؛ مع الإعلان عن عودة العرض المميز على هاتف Samsung Galaxy S25 FE، ليعود إلى سعره القياسي الذي سُجل خلال فترة عروض Prime Day. 

ويضع هذا التخفيض المفاجئ، الذي أعاد سعر الهاتف إلى ما دون الـ 500 دولار مباشرة،  Samsung Galaxy S25 FE، في مواجهة شرسة مع منافسه الأبرز Google Pixel 9a، مقدمًا للمستهلكين خيارًا متميزًا بفضل مواصفاته القوية ومعالجه المحدث.

المعالج Exynos 2400 يُفاجئ المنافسين

على الرغم من المخاوف التاريخية حول معالجات Exynos، فقد أثبت معالج Exynos 2400 المستخدم في Galaxy S25 FE نفسه كأداء قوي وموثوق به، مما أدى إلى قلب الطاولة على المنافسين. 

وتشير المراجعات المفصلة- بما في ذلك المقارنات التي أجراها موقع Phone Arena بين S25 FE و Pixel 9a- إلى أن أداء Exynos 2400 يتفوق بشكل واضح على شريحة Tensor G4 المستخدمة في هاتف جوجل، خاصة في اختبارات الأداء الخام وتحت الضغط.

ويضمن هذا الأداء القوي تجربة يومية ممتازة وخالية من التباطؤ، مما يجعل الهاتف خيارًا جذابًا بشكل خاص للاعبين ومستخدمي التطبيقات الثقيلة.

استراتيجية التسعير لـ سامسونج

يأتي التخفيض الحالي بقيمة 150 دولارًا على طراز 128 جيجابايت باللون الكحلي (Navy)، ليضع سعر Galaxy S25 FE على قدم المساواة مع سعر Google Pixel 9a؛ ما يغير قواعد اللعبة بالنسبة للمستهلكين المترددين بين الجهازين. 

وترى سامسونج في هذا التخفيض فرصة لزيادة حصتها السوقية في فئة الهواتف "العالية القيمة"، حيث يستطيع المستخدمون الآن الحصول على هاتف بمستوى رائد وبسعر منافس. 

ويدل هذا التحرك على أن سامسونج تتبنى استراتيجية تسعير مرنة وقوية لضمان بقاء هواتفها في صدارة خيارات المستهلكين الباحثين عن "القيمة مقابل السعر".

ميزات الكاميرا والقرار النهائي للمشتري

إلى جانب الأداء، حظي نظام الكاميرا في Galaxy S25 FE بثناء كبير من قبل المراجعين، حيث يقدم صورًا واضحة وتفاصيل غنية، مما يجعله منافسًا حقيقيًا في هذه الفئة السعرية. 

ورغم أن بعض المستهلكين قد يفضلون "اللمسة البصرية" المميزة لكاميرا Pixel 9a ومعالجة الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من جوجل؛ فإن تفوق S25 FE في أداء المعالج وسعره الحالي المتطابق مع سعر Pixel 9a يجعله خيارًا أكثر اكتمالاً وتوازناً. 

ويمثل هذا العرض، فرصة لا تُعوَّض للمتسوقين المهتمين بالحصول على هاتف متوسط-رائد بمواصفات متقدمة وبأفضل سعر ممكن.

Samsung Samsung Galaxy S25 FE Google Pixel 9a

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

السلع

رغم زيادة الوقود.. الصناعات الغذائية يزف بشرى بشأن الأسعار

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الألماس لم يعد نادرا.. والصين غيرت قواعد اللعبة

الألعاب الإلكترونية للأطفال

مأساة الإسماعيلية.. مصطفى بكري يحذر من ألعاب العنف الإلكترونية للأطفال

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

