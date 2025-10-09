هتقلب الموازيين .. ميزة جديدة بهواتف سامسونج عبر Samsung Wallet

أبرمت شركة سامسونج شراكة مع Coinbase لمنح أكثر من 75 مليون مستخدم لهاتف Galaxy الذكي في الولايات المتحدة وصولاً مبسطًا إلى العملات المشفرة، مع التخطيط لطرح عالمي في الأشهر المقبلة فابتداءً من هذا الأسبوع، سيتمكن مستخدمو Galaxy من الوصول إلى خدمات Coinbase مباشرةً من خلال تطبيق Samsung Wallet.

فوائد حصرية

يقدم التعاون فوائد حصرية، بما في ذلك اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في Coinbase One، برنامج العضوية المميزة للبورصة الذي يقدم رسوم تداول صفرية على أصول مختارة، ودعم أولوي، وحماية الحساب.

وسيحصل المستخدمون أيضًا على رصيد بقيمة 25 دولارًا بعد إجراء أول تداول لهم على Coinbase.

تطبيق Wallet

يمكن الآن لمستخدمي Galaxy تخزين المعرفات والبطاقات والمفاتيح والعملات المشفرة في محفظة Samsung Wallet

تُوسّع هذه الشراكة نطاق العمل السابق بين الشركتين ويمكن مع التحديث الجديد، أصبح بإمكان مالكي Galaxy الآن دمج العناصر الأساسية الرقمية مثل بطاقات الهوية وبطاقات الدفع والمفاتيح وممتلكات العملات المشفرة داخل Samsung Wallet، مما يجعل المنصة مركزًا مركزيًا لإدارة الهوية المالية والرقمية.

قال شان أجراوال، الرئيس التنفيذي للأعمال في Coinbase: "بالتعاون مع Samsung، نقوم بربط نطاقهم العالمي بمنصة Coinbase الموثوقة لتقديم أفضل قيمة للأشخاص للوصول إلى العملات المشفرة بدءًا من أكثر من 75 مليون مستخدم Galaxy في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقريبًا في جميع أنحاء العالم".

ووصف المسؤولون التنفيذيون في سامسونج هذه الشراكة بأنها جزء من جهد أوسع نطاقا لجعل تطبيق Wallet أداة شاملة للاستخدام اليومي.