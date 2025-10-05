سامسونج تكشف الستار عن هاتف Galaxy F07 لتعزيز فئة الهواتف الاقتصادية

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن أحدث إضافة إلى عائلتها من الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، وهوسامسونج .

يأتي هذا الإطلاق ليُكمل ثلاثية الفئة الاقتصادية، لينضم الهاتف الجديد إلى شقيقيه Galaxy A07 و Galaxy M07.

وتستهدف سامسونج من خلال هذه السلسلة توسيع نطاق وصولها للمستخدمين الباحثين عن مواصفات جيدة بتكلفة منخفضة، مع التركيز على الميزات الأساسية التي تهم الشريحة الأكبر من المستهلكين.

المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy F07

يأتي هاتف Galaxy F07 مزودًا بشاشة من نوع PLS LCD بحجم 6.7 بوصة وبدقة HD+ (720x1600)، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز لضمان تجربة تصفح واستخدام يومي سلسة. يعمل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Helio G99 ثماني النواة، مما يعد بأداء كافٍ للمهام اليومية والتطبيقات المتوسطة.

تشمل خيارات الذاكرة إصدارًا بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وهي سعة قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD، مما يمنح المستخدمين مساحة واسعة لتخزين ملفاتهم.

الكاميرا والبطارية

فيما يتعلق بقدرات التصوير، يتميز Galaxy F07 بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل، مما يجعلها مناسبة لالتقاط صور سيلفي واضحة وإجراء مكالمات الفيديو.

من أبرز نقاط قوة الهاتف هي البطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط عبر منفذ USB Type-C، مما يضمن عمر بطارية طويل وكافٍ لليوم بأكمله.

ميزات أخرى وتوقيت الإطلاق

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android v15، ويفتقر إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، مكتفيًا بشبكات 4G LTE.

كما يتمتع الهاتف بميزة مقاومة الماء والغبار، مما يزيد من متانته. يُشير المحللون إلى أن إطلاق Galaxy F07 في هذا التوقيت يهدف إلى تعزيز موقع سامسونج في الأسواق الناشئة التي تشهد طلبًا متزايدًا على الهواتف الموثوقة ذات الأسعار الاقتصادية والمواصفات المقبولة.

يتوفر الهاتف حاليًا في أسواق محددة مثل الهند ومن المتوقع أن يصل إلى أسواق أخرى قريبًا.