تسريب جديد يؤكد تخلي سامسونج عن تصميمها الأيقوني وتحول S26 Ultra إلى نسخة من الآيفون

كشف تسريب جديد أن قلم S Pen، الذي ستُبقي عليه سامسونج لحسن الحظ في هاتفها الرائد القادم، سيخضع لتغيير تجميلي طفيف.

ورغم أن هذا التغيير ليس كبيرًا في حد ذاته، إلا أنه يضع في المنظور الصحيح مدى التشابه الكبير الذي سيجمع بين هاتف Galaxy S26 Ultra وهاتف iPhone 17.

فيبدو أن سامسونج قد قررت التخلي تمامًا عن تصميمها "الصندوقي" الأيقوني، والتحول إلى تصميم أكثر استدارة يشبه إلى حد كبير تصميم منافستها آبل.

زوايا أكثر استدارة.. وقلم يتبع التصميم الجديد

سيحتوي هاتف S26 Ultra على زوايا أكثر استدارة بكثير مقارنة بهاتف Galaxy S25 Ultra، الذي كسر بدوره تقليد المظهر الحاد والفريد لسامسونج.

ونتيجة لذلك، فإن الطرف الخارجي لقلم S Pen، وهو الجزء الذي يظهر عند وضع القلم داخل الهاتف، سيصبح أيضًا أكثر انحناءً ليتناسب مع الإطار الجديد.

هذا الأمر، بالإضافة إلى حقيقة أن هاتف Galaxy S26 Edge سيحتوي على ما يبدو على وحدة كاميرا خلفية كبيرة تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في iPhone 17 Pro، يجعل هواتف سامسونج الرائدة للعام المقبل تبدو وكأنها نسخة مقلدة من هواتف آبل.

شخصيًا، كنت محبطًا بالفعل عندما تخلى S25 Ultra عن الحواف الحادة، لكنه على الأقل لا يزال يبدو وكأنه هاتف ذكي حديث.

أما هاتف Galaxy S26 Ultra، بتصميمه الخلفي القبيح، فيبدو قديمًا بشكل إيجابي.

عتاد رائع.. ولكن في تصميم قبيح

لا تخطئ، سيكون هاتف Galaxy S26 Ultra هاتفًا رائعًا في كل الجوانب الأخرى.

سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 القادر ببراعة – رغم أن بعض المناطق قد تحصل على Exynos – كما سيأتي أخيرًا بترقية ملموسة للكاميرا.

لكن البطارية، للأسف، ستظل عند سعة 5,000 مللي أمبير المعتادة من سامسونج.

ولكن، بالنظر إلى إعادة تصميم الهاتف، سأختار شخصيًا هاتف Galaxy S26 Edge. فكلا الطرازين، الأساسي الذي سيطلق عليه اسم Galaxy S26 Pro، وطراز Ultra، سيتميزان بالتصميم القديم الذي لا أحبه بشدة.

إذا كنت لا تريد طراز "Edge" وتجد أيضًا التصاميم الجديدة غير سارة للنظر، ولكنك لا تزال ترغب في البقاء مع سامسونج، فربما حان الوقت لتجربة هواتف الشركة القابلة للطي.

فهاتف Galaxy Z Fold 7 هو هاتف رائع: قوي وجميل وعملي بالفعل، وقد يكون هو الملاذ الأخير لابتكارات سامسونج التصميمية.